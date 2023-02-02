Какие повседневные продукты больше всего снижают выносливость

Стероиды, энергетики, комплексы витаминов, БАДы – что только ни принимают люди, чтобы повысить свою выносливость и работоспособность. Необходимость этого они объясняют очень легко: время такое – нужно все успевать, а сил не хватает.

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На самом деле сил не хватает совсем по другой причине. Доктор медицины, президент Комитета врачей за ответственную медицину и основатель этого комитета Нил Бернард уверен, что допинги людям нужны только потому, что они употребляют в пищу вкусные, но очень вредные продукты, которые ухудшают выносливость организма, снижают его иммунитет, делают людей ленивыми, малоподвижными, толстыми. Причем речь не только о всяких вредных майонезах, кетчупах, сладких кукурузных палочках и крекерах. Не меньший вред нам наносят продукты, без которых большинство людей не представляют себе обеденный стол. Например, мясо.

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В своем исследовании на эту тему, вышедшем отдельной книгой, мясу доктор посвятил целую главу под названием «Шипящий соблазн: искушение мясом». В ней он подробно расписывает, как у любителей бифштексов и стейков образуются на кровеносных сосудах холестериновые бляшки, затрудняющие циркуляцию крови. Причем согласно утверждению Нила Бернарда, от куриного мяса и жирного рыбного филе вреда чуть меньше, но все же есть. Так, если в куске говядины процент калорий достигает 28, то в куске курятины – 23.

Мясо ученый называет одним из основных факторов, отрицательно влияющих на выносливость организма. Для подтверждения своей гипотезы Нил Бернард приводит данные экспериментов. Две группы шведских атлетов три дня ели: одни – пищу с высоким содержанием углеводов, а другие – белков и жиров. Первая группа показала выносливость, в три раза превышающую выносливость второй группы. Определенные действия первая группа выполняла 167 минут, а вторую хватило только на 57.

Нил Бернард поясняет, что пища, основу которой составляют животные жиры, понижает 2,3-дифосфоглицерат (ДФГ) в красных клетках крови, а это значит, что ухудшается поступление кислорода к клеткам тканей. Растительные жиры на ДФГ не оказывают такого воздействия.

«Хлеб – всему голова». Это наше изречение американцы не поймут. После последних исследований ученые США намерены выработать у американцев стойкое отторжение этого продукта. В журнале Journal of Cancer, специализирующемся на теме онкологии, были опубликованы результаты исследования, в результате которых выяснилось, что немереное потребление белого хлеба резко повышает риск заболеваний раком. К примеру, те, кто съедает 5 ломтиков белого хлеба в день, удваивают этот риск по сравнению с теми, кто ограничиваются одним или полутора кусочками.

Любители хлеба резко снижают выносливость своего организма. Об этом было заявлено в Таллине в ходе конгресса по вегетарианскому питанию. В одном из докладов хлеб был назван опасным продуктом. Когда человек заглатывает куски белого хлеба, они, смешиваясь с желудочным соком, набухают, и начинается процесс закисления организма. Хлеб в желудке сравнивают с разбухшими комьями глины, которые тормозят процесс пищеварения, налипают на стенки кишечника, чем еще более затрудняют процесс.

По словам докладчика, белый хлеб – это мертвые клетки, образованные в результате рафинирования муки. Просто так его есть невозможно, очень легко подавиться, поэтому употребляют его с не менее вредными жирными продуктами или сладкими жидкостями. Мертвые клетки продукта не способны вырабатывать ферменты, дающие организму энергию. Напротив, они ее поглощают.

Российский врач-нейрохирург, академик Галина Шаталова в свое время писала, что о хлебе, который изготавливает современная промышленность. Для его долгого хранения и создания товарного вида уничтожены зародыш зерна, пять слоев оболочки, которые помогали процессу пищеварения, преобразовывая содержащийся в кишечнике крахмал.

Еще один продукт, без которого мало кто из нас представляет свое существование – это сахар.

Но немного и тех, кому известно его вредное воздействие на организм. Доктор Нэнси Эплтон в своей книге «Жизнь без сахара» называет порядка 60 причин, по которым следует исключить этот продукт из рациона. В их числе – снижение иммунитета, нарушения минерального обмена, повышение уровня глюкозы и инсулина, развитие артрита и многое другое. Когда организм начинает реагировать на все этим изменения, у него просто не остается сил на выработку энергии, а с ее помощью и увеличение выносливости.

В течение 30 лет доктор Стевен Шоинталер изучал проблемы детского питания. В ходе своей научной работы он провел эксперимент, который предусматривал отказ от сахара на завтрак в нескольких школах Нью-Йорка в течение семи лет. В ходе исследования был зафиксирован прирост способности к обучению на без малого 16 процентов. Причем чем меньше дети ели сахара, тем выше был показатель успеваемости. Возрастала и физическая активность ребят. По завершению эксперимента в ряде американских школ было пересмотрено меню в сторону сокращения сахаросодержащих блюд.