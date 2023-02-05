Как сделать сырники, которые не разваливаются: видео

Блюда из творога не только сытные, но и простые в приготовлении. Запеканки, пончики, ватрушки, ленивые вареники и, конечно же, сырники остаются одними из самых любимых вариантов завтрака многих россиян.

Секрет формовки идеальных сырников раскрыла в своем фуд-блоге тиктокер Тая (@taya_ox). Для приготовления одной порции блюда вам понадобится:

200 граммов творога

одно яйцо

две столовые ложки рисовой муки (+ небольшое количество на обсыпку)

Все вышеперечисленные ингредиенты нужно соединить в одной посуде, удобнее всего делать это вилкой. Из полученного творожного теста нам и предстоит делать сырники. Как сформировать идеальные шайбочки, смотрите в видео.

Получившиеся сырники жарим на разогретой с добавлением небольшого количества растительного масла сковороде, под закрытой крышкой. Температура нагрева – средняя, чтобы блюдо не подгорело.