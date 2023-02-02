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21 минуту назад

Эндокринолог Мирная назвала продукты, которые вызывают отеки

Мария Иглина

Врач-эндокринолог Клинического госпиталя на Яузе группы "Медскан" Светлана Мирная перечислила продукты, которые могут приводить к возникновению отеков. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Газетой.Ru".

Названы продукты, которые вызывают отеки
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Так, по словам медика, к отечности приводят, например, соль и соленые продукты – это происходит за счет большого количества натрия. Кроме этого, отеки могут возникнуть из-за колбас, сосисок, мясных и рыбных консервов, сыра, фастфуда, соусов, чипсов и сухариков.

"Вызывают отеки из-за высокого содержания углеводов и сладости: сухофрукты, печенье, пирожные, сдоба, торты и газировка. Это происходит потому, что организм умеет запасать съеденные углеводы в печени и мышцах в виде гликогена, который может быстро превратиться в глюкозу для получения энергии. Каждый грамм гликогена притягивает три грамма воды", – добавила Мирная.

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Также задержку воды в организме вызывают молочные продукты, особенно творог:

"Молочные продукты, пусть и имеют низкий гликемический индекс, сильно повышают инсулин. И дело тут не в лактозе, а в самом молочном белке. Инсулин имеет связь с гормоном альдостероном, который отвечает за задержку жидкости".

На появление отеков влияют и спиртные напитки, поскольку они являются сильными мочегонными, которые выводят жидкость из организма, но при этом нарушают водно-солевой баланс.

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