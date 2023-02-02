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2 часа назад

Не только молоко. Перечислены продукты, в которых кальция больше всего

Секрет Фирмы

Польза кальция для организма неоспорима. Этот микроэлемент поддерживает здоровье костей и мышц, способствует секреции гормонов, а также необходим для сокращения и расслабления сосудов. Для пожилых людей кальций особенно важен. Им рекомендовано употреблять 1200 мг кальция в день, остальным людям — по 1000. О том, в каких продуктах можно найти полезный элемент, рассказали в Роспотребнадзоре.

Перечислены продукты, в которых кальция больше всего
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Много кальция содержится в твёрдых сырах, но абсолютный лидер по этому показателю — пармезан. В 100 г продукта — аж 1300 мг кальция, а ещё много белка и витамина D. Правда, если вы за день съедите такое количество сыра, то от других жирных продуктов лучше отказаться.

Среди растительных источников абсолютный лидер по кальцию кунжут. В 100 г маленьких семечек можно найти 780 мг кальция. Конечно, ложкой кунжут никто не ест, но если добавлять в салаты, польза тоже будет. К слову, халву из кунжута лучше не делать. Так можно переборщить с семенами. Плюс в таких деликатесах много сахара.

Ради кальция полезно добавить в рацион и атлантические сардины. В них заветного микроэлемента меньше, но за счёт витамина D усваивается он значительно лучше. Плюс в этой рыбке немного калорий, так что за фигуру можно не переживать.

Также кальция много в бобовых. Кстати, это ещё и отличный источник растительного белка, который необходим для сбалансированного рациона. Например, в фасоли и бобах ещё полно железа, цинка и калия.

Кроме того, принято считать, что основной источник кальция — молоко. На деле его там в 10 раз меньше, чем в пармезане. Правда, усваивается он значительно лучше благодаря лактозе. Так что если непереносимости этого фермента у вас нет, то про молоко тоже забывать не стоит.

Еда,Роспотребнадзор,
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