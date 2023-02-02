Россиянам рассказали, чем полезен базилик

Все мы знаем, что есть больше зелени полезно для здоровья, к тому же это помогает эффективнее бороться с лишним весом. При этом сама зелень бывает очень даже разной, от привычных петрушки с укропом до ещё недавно экзотических, а сегодня вполне привычных растений. Например, ароматного базилика, который не только прекрасен на вкус, но, оказывается, ещё и успокаивает нас в стрессовых ситуациях.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

В листьях базилика, который в зависимости от сорта может быть фиолетовым или зелёным, содержится большое количество эфирного масла, придающего ему специфический вкус и пряный аромат. Стебли и листья базилика содержат дубильные вещества, а большое количество минералов и витаминов, в том числе аскорбиновая кислота, положительно влияют на организм человека. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

Эфирное масло растения даже используется для заживления ран и порезов, поскольку оно обладает бактерицидным действием.

Из существующих нескольких видов базилика в России чаще продают базилик душистый, или базилик обыкновенный, с гладкими листьями. А бывает ещё базилик священный (известный как туласи). Это многолетнее травянистое растение родом из Индии, листья и чашечки которого покрыты волосками.

На родине его считают вторым после лотоса священным растением и применяют в аюрведической медицине. Ароматом туласи, скорее, напоминает гвоздику. Сейчас он достаточно широко представлен на рынке в виде эфирного масла, БАДов и чайного напитка.