Как правильно варить креветки: советы, инструкция, рецепты

Казалось бы, что сложного в приготовлении креветок. Но в любом, даже элементарном деле есть свои нюансы.

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«Рамблер» рассказывает, как правильно варить креветки, чтобы они получились идеальными.

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Прежде всего нужно правильно выбрать креветки в магазине. В российских магазинах чаще всего встречаются свежезамороженные креветки – и это будет самый правильный выбор. Креветки сразу после вылова нужно или варить, или замораживать Свежими их нельзя транспортировать.

Если в магазине вы увидели охлажденные креветки, это значит, что их просто разморозили. Продавец, который уверяет, что они свежие, мягко говоря, лукавит. Размороженные креветки нужно варить в тот же день, повторно замораживать их не нужно, иначе они потеряют вкус и аромат.

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Какие бывают креветки

Аргентинские (лангустины) — как следует из названия, страна их происхождения – Аргентина. В отличие от обычных креветок, они даже в сыром виде имеют красноватый оттенок, а при варке их панцирь становится ярко-красного цвета.

Тигровые креветки — отличаются наличием полосок на панцире. Продаваться могут как варено-морожеными, так и свежезамороженными. Чаще всего их выращивают на фермах.

Северные (атлантические) — самые распространенные креветки, которые отличаются маленьким размером. Редкие экземпляры достигают 10 сантиметров в длину. Всегда продаются только замороженными.

Королевские креветки — свое название получили только лишь за размер, в природе такого вида не существует. В магазинах

встречаются как в варено-мороженом, так и свежезамороженном.

Как правильно варить креветки

Базовые ингредиенты

Креветки

Вода

Соль

Приготовление

Креветки обязательно нужно разморозить: идеально – в холодильнике, приемлемо – в холодной воде. Это нужно для того, чтобы они размораживались равномерно и также равномерно проваривались. Если в кипящую воду бросить замороженные креветки, вода моментально остынет, не сразу закипит, креветки проварятся неравномерно, а часть из них будет переваренной. Наливаем в кастрюлю много воды и ставим на огонь. Воды должно быть в два раза больше, чем креветок, поэтому берите действительно большую кастрюлю. Когда вода закипит, нужно добавить соль. Если креветки очищенные, понадобится столовая ложка соли на литр воды, если креветки в панцире, соли нужно больше – 1,5 столовой ложки. Лучше, конечно, варить неочищенные креветки, панцирь сохраняет креветку более нежной и сочной. Высыпаем креветки в кипящую воду, ждем ровно одну и минуту и снимаем кастрюлю с огня. Если креветки крупные, например, королевские или тигровые, то варим от трех до семи минут в зависимости от размера. Еще один способ понять, что креветка готова, - посмотреть на ее форму. Если она напоминает букву «С», можно снимать с огня. Если она прямая – еще не готова, а если свернулась в кольцо, значит креветка переварилась. После того, как сняли с огня, слейте воду и выложите готовые креветки на лед. Это нужно, чтобы быстро остановить процесс варки. Если этого не сделать, креветки будут скорее напоминать резину. Вместо льда можно использовать холодную воду. Перед подачей креветки можно сбрызнуть соком лимона.

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Важные нюансы

Для разнообразия при варке креветок можно использовать пряности. С креветками сочетаются:

Душистый перец

Черный перец

Лавровый лист

Семена укропа

Свежая петрушка

Свежий укроп

Кстати, оставшийся бульон можно не выливать, а использовать его для приготовления супа. Если же суп варить не планируете, то часть воды можно заменить вином, например, в пропорции один к двум, при которой на бутылку вина придется чуть меньше, чем полтора литра воды.

Если готовите креветки к пиву, то в воду можно добавить пиво в той же пропорции или даже больше.

Креветки хороши сами по себе, но также с ними можно готовить самые различные блюда – супы, пельмени, салаты. Делимся хорошим рецептом.

Салат с креветками

Ингредиенты

Креветки

Немного сливочного масла для обжаривания

Листовой салат или салатная смесь

Помидоры черри

Авокадо

Сыр пармезан

Сок лимона

Приготовление

Обжариваем креветки на сливочном масле, буквально пару минут Рвем салат на кусочки или сразу высыпаем на широкое блюдо, если взяли готовую салатную смесь. Режем черри на половинки или четвертинки, если не очень спешите, добавляем к салатным листьям. Чистим и режем ровным кубиком авокадо, добавляем туда же. Добавляем креветки. Сверху посыпаем тертым пармезаном и сбрызгиваем лимоном.