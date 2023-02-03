Как правильно варить креветки: советы, инструкция, рецепты

Казалось бы, что сложного в приготовлении креветок. Но в любом, даже элементарном деле есть свои нюансы.
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«Рамблер» рассказывает, как правильно варить креветки, чтобы они получились идеальными.
Прежде всего нужно правильно выбрать креветки в магазине. В российских магазинах чаще всего встречаются свежезамороженные креветки – и это будет самый правильный выбор. Креветки сразу после вылова нужно или варить, или замораживать Свежими их нельзя транспортировать.
Если в магазине вы увидели охлажденные креветки, это значит, что их просто разморозили. Продавец, который уверяет, что они свежие, мягко говоря, лукавит. Размороженные креветки нужно варить в тот же день, повторно замораживать их не нужно, иначе они потеряют вкус и аромат.
Какие бывают креветки
- Аргентинские (лангустины) — как следует из названия, страна их происхождения – Аргентина. В отличие от обычных креветок, они даже в сыром виде имеют красноватый оттенок, а при варке их панцирь становится ярко-красного цвета.
- Тигровые креветки — отличаются наличием полосок на панцире. Продаваться могут как варено-морожеными, так и свежезамороженными. Чаще всего их выращивают на фермах.
- Северные (атлантические) — самые распространенные креветки, которые отличаются маленьким размером. Редкие экземпляры достигают 10 сантиметров в длину. Всегда продаются только замороженными.
- Королевские креветки — свое название получили только лишь за размер, в природе такого вида не существует. В магазинах
- встречаются как в варено-мороженом, так и свежезамороженном.
Как правильно варить креветки
Базовые ингредиенты
Приготовление
- Креветки обязательно нужно разморозить: идеально – в холодильнике, приемлемо – в холодной воде. Это нужно для того, чтобы они размораживались равномерно и также равномерно проваривались. Если в кипящую воду бросить замороженные креветки, вода моментально остынет, не сразу закипит, креветки проварятся неравномерно, а часть из них будет переваренной.
- Наливаем в кастрюлю много воды и ставим на огонь. Воды должно быть в два раза больше, чем креветок, поэтому берите действительно большую кастрюлю.
- Когда вода закипит, нужно добавить соль. Если креветки очищенные, понадобится столовая ложка соли на литр воды, если креветки в панцире, соли нужно больше – 1,5 столовой ложки. Лучше, конечно, варить неочищенные креветки, панцирь сохраняет креветку более нежной и сочной.
- Высыпаем креветки в кипящую воду, ждем ровно одну и минуту и снимаем кастрюлю с огня. Если креветки крупные, например, королевские или тигровые, то варим от трех до семи минут в зависимости от размера. Еще один способ понять, что креветка готова, - посмотреть на ее форму. Если она напоминает букву «С», можно снимать с огня. Если она прямая – еще не готова, а если свернулась в кольцо, значит креветка переварилась.
- После того, как сняли с огня, слейте воду и выложите готовые креветки на лед. Это нужно, чтобы быстро остановить процесс варки. Если этого не сделать, креветки будут скорее напоминать резину. Вместо льда можно использовать холодную воду.
- Перед подачей креветки можно сбрызнуть соком лимона.
Важные нюансы
Для разнообразия при варке креветок можно использовать пряности. С креветками сочетаются:
- Душистый перец
- Черный перец
- Лавровый лист
- Семена укропа
- Свежая петрушка
- Свежий укроп
Кстати, оставшийся бульон можно не выливать, а использовать его для приготовления супа. Если же суп варить не планируете, то часть воды можно заменить вином, например, в пропорции один к двум, при которой на бутылку вина придется чуть меньше, чем полтора литра воды.
Если готовите креветки к пиву, то в воду можно добавить пиво в той же пропорции или даже больше.
Креветки хороши сами по себе, но также с ними можно готовить самые различные блюда – супы, пельмени, салаты. Делимся хорошим рецептом.
Салат с креветками
Ингредиенты
- Креветки
- Немного сливочного масла для обжаривания
- Листовой салат или салатная смесь
- Помидоры черри
- Авокадо
- Сыр пармезан
- Сок лимона
Приготовление
- Обжариваем креветки на сливочном масле, буквально пару минут
- Рвем салат на кусочки или сразу высыпаем на широкое блюдо, если взяли готовую салатную смесь.
- Режем черри на половинки или четвертинки, если не очень спешите, добавляем к салатным листьям.
- Чистим и режем ровным кубиком авокадо, добавляем туда же.
- Добавляем креветки.
- Сверху посыпаем тертым пармезаном и сбрызгиваем лимоном.