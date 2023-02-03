Когда все наскучило: завтраки с ягодами в зимнюю пору

С приходом последнего зимнего месяца, на мой взгляд, самое время вспомнить пьесу "Двенадцать месяцев" Самуила Маршака — и хоть кутерьма новогодних праздников уже в прошлом, но именно сейчас вновь хочется чего-то эдакого, душа уже ждет весны, а погода все еще кусает за щеки. Произведение же говорит, что, в принципе, все возможно — например, раздобыть зимой в лесу подснежники. Мы же будем искать ягоды и интересные сочетания с ними к завтраку, чтобы каждый наш день мог быть наполнен теплом и сказкой.

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Розыск ягод

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Свежие ягоды в феврале для большинства из нас довольно дорогостоящее яство. К тому же далеко не факт, что клубника, малина или голубика, выращенные на другом конце земли, а чаще всего культивированные в теплицах, будут действительно обладать тем самым натуральным и ароматным вкусом, которого инстинктивно ждешь от свежих ягод. Ровные, одинаковые и безупречные они зачастую оказываются только до первого укуса.

Наше же долгоиграющее домашнее варенье и, например, тертая смородина с сахаром, закатанные в банки, к этому времени вполне способны подойти к своему логическому и физическому завершению. Покупной джем и конфитюр в магазинах, конечно же, всегда есть, но это все же скучная линия гастрономического поведения. Лучше приготовить что-то самому, чтобы обычная рисовая каша или румяные горячие тосты заиграли новыми красками.

Что же делать в таком случае? Заглянуть в морозильные камеры — домашние или в супермаркетах. Быстрозамороженная вишня с косточками (но лучше все-таки без них), черная смородина, клубника, клюква, брусника, облепиха, малина и черника, а также разнообразные ягодные смеси — все это без особого труда отыщется в ближайших магазинах. При выборе следует обращать внимание на целость плодов, также они не должны быть представлены одним куском — ягоды должны быть все же отдельными единицами в пакете. Кстати, ягодно-фруктовые смеси пригодятся не только для быстрого варенья, но и для крамбла — быстрого и легкого в исполнении горячего десерта-пирога с хрустящей крошкой.

Вишневое лакомство

Любая каша превратится в праздничный завтрак, если взять упаковку (350–450 г) замороженной вишни и трансформировать ее в соус с ванилью. Для этого фокуса понадобится не более десяти минут.

Возьмите сотейник с толстым дном, поставьте на конфорку и дайте посудине немножко прогреться. Затем опустите в нее замороженную вишню и на умеренном огне понаблюдайте, как ягода будет терять снежно-ледяную оболочку. Однако, если заморозка некачественная и в пакете с ягодами вы обнаружили слишком много снега, то сначала промойте их в дуршлаге под струей холодной воды, которая унесет с собой все бесполезное. Между прочим, согласно ГОСТу мыть продукцию обязаны на фабрике, а глубокая заморозка ко всему прочему еще и убивает микробы — так что мыть такие ягоды дома уже не обязательно.

Важно не допустить превращения вишни в компот. Для этого, как только ягоды прогреются в сотейнике и начнут пускать сок, добавьте в кастрюльку 100 г сахара (предпочтительнее коричневого). Не забывайте постоянно помешивать смесь (лучше всего деревянной ложкой). Когда вишня с сахаром начнет закипать, добавьте в сотейник семена из одного стручка ванили или пару капель ванильного экстракта (в крайнем случае щепотку ванильного сахара). Перемешайте и дополните варево половиной чайной ложки молотой корицы. Перемешайте снова, дайте закипеть ароматной вишне и снимайте сотейник с плиты.

Если у вас уже подготовлены тосты со сливочным маслом, то смело добавляйте к ним получившуюся ванильную вишню. Если же на завтрак у вас каша, то сделайте аккуратное углубление по центру блюда в вашей тарелке и смело выкладывайте вишню туда.

Клубника с перчинкой

С замороженной клубникой можно приготовить другой скорый вариант на завтрак (да и не только) — с кориандром и перцем. Смелое и удивительное сочетание превращает довольно невнятную ледяную клубнику в нечто незабываемое.

Вам потребуются сотейник с толстым дном, ягоды и около 100 г сахара (или даже 200 г — зависит от ваших личных взаимоотношений с допустимым уровнем сладости) — с этими элементами произведите те же манипуляции, что и в предыдущем рецепте. После того как клубника с сахарным песком стала закипать, добавьте в кастрюльку пол чайной ложки молотых или целиковых, но раздавленных в ступке семян кориандра (да-да, семян кинзы). Перемешайте и подождите появления характерного запаха, тут же замешайте совсем немного розовой гималайской соли. Потом к клубничной смеси отправьте несколько раздавленных (пальцами или широким лезвием ножа) горошин пахучего розового перца — благодаря ему блюдо будет сладким и деликатно острым одновременно. Если вам не нравится выплевывать ядрышки перца, то клубничную смесь можно процедить сквозь частое поварское сито или элементарную марлю. Готово! Добавляйте клубнику с перчинкой в кашу, творог и куда вашей душе угодно.

При этом такой быстрый соус-варенье можно перелить в банку, закрыть крышкой и хранить в холодильнике (но не более одной недели). Перед употреблением рекомендую клубнику разогревать — так вкус будет намного ярче.

Аккомпанемент из пряностей и не только

К каждой замороженной ягоде можно подобрать свой собственный аккомпанемент из пряностей — это ничем не ограниченное поле для экспериментов. Коробочки кардамона, тертый мускатный орех, измельченный корень свежего имбиря и немножко корня турмерика, палочки корицы, звездочки бадьяна, черный перец или белый перец (но розовый все равно на первом месте в этих соусах, имейте в виду) или даже хлопья жгучего перца чили — пригодится все. Важно только не бояться пробовать самые неожиданные, казалось бы, комбинации.

Кроме того, апельсиновая цедра или цедра лайма тоже способны творить чудеса. Ровно как и добавка в сотейник со сладко-пряными ягодами половины рюмки коричневого рома (бурбона, кальвадоса или арманьяка, хереса или портвейна). Опьянеть от такого количества алкоголя, выпаренного в процессе приготовления, нельзя, но ваш быстрый соус-варенье приобретет новые оттенки вкуса. Однако учтите, что добавлять упомянутые полрюмки (или даже всего столовую ложку) необходимо в самом конце готовки. Затем перемешать консистенцию и снова дать ей закипеть.

Цитрусовый удар

Для тех, кто по разным причинам не хочет связываться с замороженной ягодной продукцией, предлагаю не менее вкусный и полезный рецепт "Апельсины в брюте с чили". Четыре-пять апельсинов следует очистить от кожуры и белых пленок, разделить на дольки и смешать с 200 г сахара в сотейнике. Как только цитрус пустит сок и начнет закипать, добавьте к нему половину очищенного от семян стручка перца чили, порезанного на мелкие кубики. Затем опустите в сотейник одну чайную ложку тертой апельсиновой цедры. Перемешайте и снова доведите до кипения. Плесните в апельсины половину бокала брюта (или любого сухого игристого вина). Дайте смеси закипеть — при этом должен появиться характерный аромат. Теперь снимите кастрюльку с огня и перелейте содержимое в соусник или в банку из стекла — в них эти "пьяные апельсины" могут храниться в холодильнике неделю (на всякий непредвиденный случай, связанный скорее не с завтраками, а с полуночными оладушками выходного дня).