Диетолог назвала смертельную опасность личи

В российских супермаркетах появился личи: этот экзотический для наших широт фрукт сейчас продается доступным ценам. Диетолог Марият Мухина в комментарии для «Слово и Дело» рассказала, почему не стоит злоупотреблять «экзотикой».

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Фрукт личи появился на российском рынке сравнительно недавно и уже успел полюбиться россиянам. Личи имеет сладкий вкус, напоминающий нечто среднее между виноградом и земляникой, а также свежий цветочный запах и обладает большим количеством полезных витаминов и микроэлементов.

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Диетолог Марият Мухина в комментарии для «Слово и Дело» отмечает, что в 100 граммах личи содержится почти полная суточная доза витамина С — примерно 75%. Более того, в личи содержится витамин В, магний, кальций, клетчатка и даже 1 грамм белка — обычно в фруктах его нет. При этом диетолог подчеркнула: несмотря на доступность, большая часть личи на российских прилавках — это недозревший фрукт, который содержит опасное вещество гипоглицин, способный понизить уровень сахара в крови. Употребление этого фрукта в больших количествах может привести к гипогликемии.

«Личи содержит много антиоксидантов, аминокислот, снижает уровень холестерина в крови. Наконец, он снижает резистентность к инсулину. Однако, помимо этого, личи содержит гипоглицин А — это вещество, которое вызывает гипогликемию. То есть личи снижает уровень глюкозы в крови не за счет улучшения работы печени, поджелудочной железы, а именно за счет этого вещества. Его очень много в незрелых плодах. Употребление незрелых плодов личи может обернуться смертельным исходом — история уже знает несколько таких примеров», — объясняет диетолог Мухина.

Например, жители Индии не раз сталкивались с эпидемией энцефалопатии, вызванной перееданием личи на фоне общего недоедания. Это гипогликемическое вещество еще сильнее понижает глюкозу в крови и вызывает гипогликемическую кому, а также воспаление головного мозга. В сезон личи подобные ситуации наблюдаются постоянно.