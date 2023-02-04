Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
0° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту

Как в садике: легкий способ приготовить воздушный омлет

Все мы помним воздушный и нежный омлет, который подавали на завтрак в детском саду. Нередко подобное блюдо можно встретить на шведском столе в каком-нибудь отеле во время отдыха. Уже почувствовали его вкус? "Рамблер" нашел на просторах интернета рецепт, который поможет вам приготовить тот самый пышный омлет за считанные минуты.

Пользователь социальной сети TikTok с ником @profood_tg поделился на своей странице видеороликом, в котором подробно рассказал, в каких пропорциях стоит смешать яйца с молоком, чтобы омлет получился воздушным и вкусным. Рецепт очень простой, а приготовление не займет у вас много времени.

Чизкейк “соленая карамель”: простой видеорецепт

Подробности смотрите в видео.

Ранее "Рамблер" показывал, как приготовить картошку фри без жарки в масле.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители