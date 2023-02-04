Как в садике: легкий способ приготовить воздушный омлет
Все мы помним воздушный и нежный омлет, который подавали на завтрак в детском саду. Нередко подобное блюдо можно встретить на шведском столе в каком-нибудь отеле во время отдыха. Уже почувствовали его вкус? "Рамблер" нашел на просторах интернета рецепт, который поможет вам приготовить тот самый пышный омлет за считанные минуты.
Пользователь социальной сети TikTok с ником @profood_tg поделился на своей странице видеороликом, в котором подробно рассказал, в каких пропорциях стоит смешать яйца с молоком, чтобы омлет получился воздушным и вкусным. Рецепт очень простой, а приготовление не займет у вас много времени.
Подробности смотрите в видео.
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