Как в садике: легкий способ приготовить воздушный омлет

Все мы помним воздушный и нежный омлет, который подавали на завтрак в детском саду. Нередко подобное блюдо можно встретить на шведском столе в каком-нибудь отеле во время отдыха. Уже почувствовали его вкус? "Рамблер" нашел на просторах интернета рецепт, который поможет вам приготовить тот самый пышный омлет за считанные минуты.