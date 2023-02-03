Раскрыта неожиданная польза гречки для пожилых людей

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие свойства гречки делают ее особенно полезной для пожилых людей. Ее слова приводит Москва 24.
Елена Соломатина объяснила пользу гречки тем, что она служит дополнительным источником белка и помогает людям пожилого возраста укрепить нервную систему, а также благотворно влияет на работу капилляров и кишечника.
Врач отметила, что обменные процессы у пожилых людей замедляются, а гречка помогает их поддержать благодаря магнию в составе. Кроме того, магний способствует снижению давления и в целом успокаивает.
Кверцетин, содержащийся в гречке, помогает укрепить мелкие капилляры. А клетчатка, по словам Елены Соломатиной, "забирает на себя излишки сахара и холестерина", а еще служит источником питания для полезной микрофлоры кишечника.
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