Раскрыта неожиданная польза гречки для пожилых людей

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие свойства гречки делают ее особенно полезной для пожилых людей. Ее слова приводит Москва 24.

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Елена Соломатина объяснила пользу гречки тем, что она служит дополнительным источником белка и помогает людям пожилого возраста укрепить нервную систему, а также благотворно влияет на работу капилляров и кишечника.

Врач отметила, что обменные процессы у пожилых людей замедляются, а гречка помогает их поддержать благодаря магнию в составе. Кроме того, магний способствует снижению давления и в целом успокаивает.

Кверцетин, содержащийся в гречке, помогает укрепить мелкие капилляры. А клетчатка, по словам Елены Соломатиной, "забирает на себя излишки сахара и холестерина", а еще служит источником питания для полезной микрофлоры кишечника.