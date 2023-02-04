Психолог Ткаченко рассказала, как сохранить бодрость в плохую погоду

Сохранить бодрость духа и хорошее настроение в пасмурную погоду поможет правильное питание, которое обеспечит сбалансированную работу всего организма. Об этом в беседе с Life сообщила психолог, специалист по психосоматике, нутрициолог Елена Ткаченко.
По ее словам, завтрак должен быть белково-жировой, с добавлением углеводов в виде крахмалистых овощей и листовой зелени. Она также отметила, что необходимо стараться настроить себя на позитив.
"Я предлагаю сместить фокус своего внимания на что-то хорошее, и если кажется, что ничего хорошего нет, создать его самим. Можно выписать все, что вас радует, и делать это каждый день. Например, чашечка кофе в любимом ресторане или кафе или танец под любимую музыку утром. Главное — делать что-то каждый день для себя", — отметила Ткаченко.
Ранее психологи из Университета имени Райхмана в Израиле установили, что флирт в виртуальной реальности (VR) помогает людям преодолеть соблазн совершить измену. Результаты исследования были опубликованы в журнале Current Research in Ecological and Social Psychology.