Назван необычный способ похудения с помощью яиц

Многие люди ломают голову, как бы так похудеть, чтобы быстро, не напряжно и без вреда организму. Одни сидят на диетах, другие пробуют медпрепараты, третьи всё-таки задумываются, как больше времени уделять спорту. Но диетологи нашли продукт, который облегчит жизнь тем, кто хочет избавиться от лишних килограммов. Оказалось, помочь в этом могут обыкновенные яйца: они содержат много витаминов, и от них дольше чувствуешь себя сытым.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Что при наборе веса, что при похудении нельзя забывать о здоровье. Если переусердствовать и измотать организм, можно достигнуть совсем иного результата, и обзавестись серьёзными болячками. Вот и в части диет нужно следить за сбалансированным питанием, чтобы организм не страдал от нехватки нужных веществ (витаминов и минералов), но при этом вы тратили больше калорий, чем получаете.

Яйца хорошо справляются с этой задачей. В них масса витаминов A, D, E и K, они содержат биотин (витамин B7) и фолиевую кислоту (витамин В9), а также фосфор, железо, цинк и экзогенные аминокислоты — те, которые сами не производятся в организме. Лучше всего яйца есть их на завтрак — яичный белок долго переваривается (при том, что яйца низкокалорийны), а значит, вы дольше чувствуете себя сытым.