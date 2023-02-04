Врач назвал особый продукт, который есть в каждом доме

Кандидат медицинских наук, хирург-уролог, андролог, онкоуролог Марк Гадзиян составил список полезных антивозрастных продуктов, посоветовав обратить на него особое внимание мужчинам. Особое место на столе должен занимать чеснок.
Как отметил специалист, "все мы знаем что он защищает от простуды", но это не самое ценное в продукте.
"Чеснок способствует защите от рака, коронарных заболеваний, понижению давления и уровня холестерина", - пишет врач в Telegram.
Как ранее отметила гастроэнтеролог Лилия Узилевская, чеснок "содержит аллицин, который может служить профилактикой раковых заболеваний". Дело в том, что аллицин нейтрализует свободные радикалы - те самые, что провоцируют опасные патологии в организме.
Однако стоит помнить, что чеснок - достаточно агрессивный продукт. Много его есть нельзя, тем более натощак. Он вызывает активное выделение желудочного сока, а без пищи это вредно для слизистой.
Среди других важных продуктов для мужчин Марк Гадзиян выделил ягоды. "Мужчинам после 40 стоит помнить, антиоксиданты ягод - проантоцианидины - замедляют рост раковых клеток простаты. В особенности черника", - отметил врач, добавив, что стоит также обратить внимание на клюквенный сок.
Напиток богат веществами, предотвращающими закупорку сосудов, повышение артериального давления и инфекции мочеполовых путей.
Также в список антивозрастных продуктов включены имбирь, авокадо, зелень, бобовые, cемена подсолнечника, натуральный виноградный сок, морковь, тыква, батат и орехи. Самый полезный и необходимый для организма напиток - читая вода.
"Это жизненно необходимый элемент. Поэтому, если хотите молодо выглядеть, пейте больше воды. Она выводит из организма токсины и активизирует мозговую и мышечную деятельность", - заключил Марк Гадзиян.