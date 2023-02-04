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1 час назад

Врач назвал особый продукт, который есть в каждом доме

Российская Газета

Кандидат медицинских наук, хирург-уролог, андролог, онкоуролог Марк Гадзиян составил список полезных антивозрастных продуктов, посоветовав обратить на него особое внимание мужчинам. Особое место на столе должен занимать чеснок.

Врач назвал особый продукт, который есть в каждом доме
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Как отметил специалист, "все мы знаем что он защищает от простуды", но это не самое ценное в продукте.

"Чеснок способствует защите от рака, коронарных заболеваний, понижению давления и уровня холестерина", - пишет врач в Telegram.

Как ранее отметила гастроэнтеролог Лилия Узилевская, чеснок "содержит аллицин, который может служить профилактикой раковых заболеваний". Дело в том, что аллицин нейтрализует свободные радикалы - те самые, что провоцируют опасные патологии в организме.

Однако стоит помнить, что чеснок - достаточно агрессивный продукт. Много его есть нельзя, тем более натощак. Он вызывает активное выделение желудочного сока, а без пищи это вредно для слизистой.

Среди других важных продуктов для мужчин Марк Гадзиян выделил ягоды. "Мужчинам после 40 стоит помнить, антиоксиданты ягод - проантоцианидины - замедляют рост раковых клеток простаты. В особенности черника", - отметил врач, добавив, что стоит также обратить внимание на клюквенный сок.

Напиток богат веществами, предотвращающими закупорку сосудов, повышение артериального давления и инфекции мочеполовых путей.

Также в список антивозрастных продуктов включены имбирь, авокадо, зелень, бобовые, cемена подсолнечника, натуральный виноградный сок, морковь, тыква, батат и орехи. Самый полезный и необходимый для организма напиток - читая вода.

"Это жизненно необходимый элемент. Поэтому, если хотите молодо выглядеть, пейте больше воды. Она выводит из организма токсины и активизирует мозговую и мышечную деятельность", - заключил Марк Гадзиян.

Еда,
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