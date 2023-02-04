Нутрициолог назвала лучшие продукты для снятия отеков

"Самое главное – исключить из рациона соленые блюда, а также еду, богатую усилителями вкуса, консервантами и сахаром. Потому что они будут задерживать воду. Даже если вы будете употреблять фрукты и овощи, но не сократите количество потребляемой поваренной соли до 2,5 граммa в сутки – это не приведет к хорошему результату", – заключила Русакова.