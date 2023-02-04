Диетологи объяснили, какие продукты выводят токсины из крови

Жизнь у нас одна, да и здоровье, в общем-то, тоже. Поэтому иногда полезно за ним последить, чтобы в организме не было всяких вредных веществ, шлаков и токсинов. Если они появляются, нужно пересмотреть рацион.

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Как сообщил портал Pronews.gr, есть ряд продуктов, которые помогут вам основательно прочистить кровоток, чтобы чувствовать себя здоровее. Причём особо тратиться на них не нужно — всё можно найти в ближайшем магазине. Медики утверждают, что свёкла — незаменимый продукт для здорового меню.

Она содержит массу питательных веществ, магний, железо, витамин С, полезна для кожи и волос, да ещё и холестерин в крови понижает. А ещё в ней много железа, фолиевой кислоты, калия и клетчатки. Также хорошо выводит токсины капуста (а брокколи — так вообще идеально).

Содержащийся в ней сульфорафан не только изгоняет из крови весь мусор, но и фактически является молодильным яблочком — предотвращает старение. Главное — не подвергать её термообработке. Ещё хорошо чистят организм имбирь, лимон и чеснок. Правда-правда, не зря же азиаты едят их как не в себя.