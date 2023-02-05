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2 часа назад

Диетолог раскрыла неожиданную пользу попкорна

Lenta.ruиещё 2

Врач-диетолог Маргарита Арзуманян в беседе с радио Sputnik раскрыла неожиданную пользу попкорна.

Диетолог раскрыла неожиданную пользу попкорна
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По ее словам, в зернах кукурузы содержится большое количество клетчатки, растительного белка и витаминов. Она подчеркнула, что клетчатка способна снизить чувство голода и улучшить перистальтику кишечника.

«Это действительно полезный продукт, но желательно готовить его самостоятельно. Выбирайте свежее оливковое масло, добавляйте как можно меньше соли и сахара», — сказала Арзуманян.

Диетолог посоветовала полностью отказаться от покупки готового покорна в магазинах или кинотеатрах, поскольку в таком продукте очень много сахара и вредных добавок.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал кисломолочный напиток с мюсли самым полезным перекусом для пожилых людей. «Также в этот перекус очень хорошо съесть яблоко. Могут быть овощи, какой-то овощной салат или овощная нарезка. Грубый хлеб, зерновой хлеб, хлеб с отрубями», — добавил специалист. По словам диетолога, в таком перекусе содержится все, что нужно организму.

Еда,Михаил Гинзбург,
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