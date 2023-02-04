Врач рассказала, сколько сахара можно есть каждый день

Диетолог Марьям Джутова советует постараться снизить количество потребляемого сахара до минимальных значений. Эксперт ссылается на нормы Всемирной организации здравоохранения, согласно которым в ежедневном рационе здорового человека должно содержаться не более 50 граммов сахара, что в пересчете на чайный ложки составляет примерно 9,8. Но в данном случае речь идет не только о том сахаре, который человек кладет в чай или кофе. В эту норму входит и сахар природного происхождения, содержащийся в овощах и фруктах, и сахар, добавленный в продукты промышленного производства, например, всевозможные соусы.