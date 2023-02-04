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11 минут назад

Диетолог Джутова рассказала, сколько сахара можно есть каждый день

Катя Кобышева

Врач-диетолог Марьям Джутова назвала норму сахара, которая будет безопасна для организма. Слова специалиста приводит РИАМО.

Врач рассказала, сколько сахара можно есть каждый день
Фото: UnsplashUnsplash

Диетолог Марьям Джутова советует постараться снизить количество потребляемого сахара до минимальных значений. Эксперт ссылается на нормы Всемирной организации здравоохранения, согласно которым в ежедневном рационе здорового человека должно содержаться не более 50 граммов сахара, что в пересчете на чайный ложки составляет примерно 9,8. Но в данном случае речь идет не только о том сахаре, который человек кладет в чай или кофе. В эту норму входит и сахар природного происхождения, содержащийся в овощах и фруктах, и сахар, добавленный в продукты промышленного производства, например, всевозможные соусы.

При этом, как объяснила Марьям Джутова, людям с ожирением, гипертонией, нарушениями водного обмена, бронхиальной астмой рекомендуется употреблять не более 30 граммов сахара в день, а тем, кто страдает заболеваниями почек, можно не более 15-20 граммов.

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