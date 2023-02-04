Врач рассказала, сколько сахара можно есть каждый день

Врач-диетолог Марьям Джутова назвала норму сахара, которая будет безопасна для организма. Слова специалиста приводит РИАМО.
Диетолог Марьям Джутова советует постараться снизить количество потребляемого сахара до минимальных значений. Эксперт ссылается на нормы Всемирной организации здравоохранения, согласно которым в ежедневном рационе здорового человека должно содержаться не более 50 граммов сахара, что в пересчете на чайный ложки составляет примерно 9,8. Но в данном случае речь идет не только о том сахаре, который человек кладет в чай или кофе. В эту норму входит и сахар природного происхождения, содержащийся в овощах и фруктах, и сахар, добавленный в продукты промышленного производства, например, всевозможные соусы.
При этом, как объяснила Марьям Джутова, людям с ожирением, гипертонией, нарушениями водного обмена, бронхиальной астмой рекомендуется употреблять не более 30 граммов сахара в день, а тем, кто страдает заболеваниями почек, можно не более 15-20 граммов.
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