На что надо обращать внимание при выборе продуктов

Здоровье человека зависит от множества факторов, не последнюю роль тут играет экология, качество воды и продуктов. Эти три фактора обеспечивают правильное функционирование организма. Человек не всегда может повлиять на уровень экологии в месте, где он живет, но может правильно выстроить систему рацион питания и выбрать наиболее полезные продукты для своего организма.

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Врач Сергей Малоземов рассказал, какие ингредиенты в составе продуктов должны насторожить покупателя. Во-первых, сахар, который можно найти в самых неожиданных продуктах, например, в натуральном йогурте или томатной пасте. Если есть альтернатива, то лучше выбрать аналог без сахара в составе. Во-вторых, врач советует избегать замороженных продуктов, содержимое которых не пересыпается в пакете, а лежит одним комком. Это говорит о том, что пища подвергалась повторной заморозке.

Подробнее об остальных моментах, на которые стоит обращать внимание при выборе продуктов, смотрите в видео.