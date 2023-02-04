Топ-7 полезных сладостей, от которых не толстеют

Этими десертами можно лакомиться без вреда для фигуры.
Съесть десерт после интенсивной тренировки — эффективный способ восстановить потраченную энергию. Сладости — это источник простых углеводов, которые быстро расщепляются, давая нам прилив сил и бодрости, а это именно то, что нужно организму после занятий спортом.
Есть полезные сладости не запрещается, но важно помнить о мере и не вознаграждать себя плиткой шоколада за проведённую тренировку. Важно не превышать допустимую норму углеводов, иначе тренировка пойдёт насмарку. В среднем максимальное количество сладкого — 50 г.
При выборе сладостей тщательно читайте состав продукта — в нём должны быть только натуральные ингредиенты, минимум сахара (лучше полное его отсутствие), никаких заменителей и красителей.
Важно помнить, что далеко не все полезные сладости (протеиновые батончики, печенье, напитки и выпечка) действительно сделаны из качественных ингредиентов и не содержат сахар под непонятным названием. Будьте внимательны при выборе низкокалорийного десерта, чтобы энергетическая «ЗОЖ»-бомба не стала причиной лишнего веса.
Протеиновые продукты из линейки спортивного питания — идеальные сладости для спортсмена, но, если их нет под рукой, подойдут полезные лакомства из ближайшего магазина.
Для пополнения запасов глюкозы после тренировки можно съесть следующие сладости.
Фруктовая пастила — это полезное лакомство без сахара, консервантов, ГМО, усилителей вкуса и красителей. При изготовлении классической пастилы сохраняются все полезные свойства яблок — пищевые волокна, пектин, почти все витамины группы B, A, C, E, K, PP, а также макроэлементы — кальций, фосфор, магний, калий, натрий и, конечно же, железо.
Лакомство идеально подходит как замена привычных конфет. В составе пастилы нет ничего, кроме свежих яблок и сорбата калия.
В пастилу, кроме яблочного пюре, добавляют яичный белок, что делает её высокобелковым десертом. Воздушная пастила внешне и по текстуре похожа на нежный бисквит.
В продукте нет глютена, зато много растительной клетчатки, которая улучшает пищеварение и работу кишечника, а углеводы преобразуются в энергию и надолго заряжают организм активностью.
Финики — полезная замена конфетам с пальмовым маслом и сахаром. Они богаты природными сахарами, клетчаткой, минералами и витаминами.
Выбирайте сухофрукты внимательно: они могут быть вымочены в сахарном сиропе, могут содержать красители и диоксид серы, который помогает сохранить свежими и внешне привлекательными многие продукты. Такие финики ничуть не полезнее магазинных конфет.
Есть пять признаков вредных фиников:
У настоящих фиников тёмная матовая кожица с «морщинками», нет блеска и липкости.
Чтобы фруктоза, содержащаяся в плодах, не спровоцировала резкий выброс инсулина в кровь, рекомендуется есть сухофрукты в сочетании с белковой пищей. На расщепление белков организму требуется больше времени, финики будут усваиваться медленнее, и уровень сахара не подскочит.
Продукт можно добавить в белковый йогурт и насладиться десертом после тренировки. Финики хорошо утоляют голод и помогают восполнить запасы энергии. Флавоноиды и феноловая кислота уменьшают степень воспаления, а каротиноиды улучшают работу сердца.
Манго — ещё одна полезная сладость, которая не содержит сахара и вредных жиров. Сушёный фрукт нормализует работу желудочно-кишечного тракта и улучшает пищеварение, помогая сбросить лишние килограммы.
Высокая энергетическая ценность продукта позволяет эффективно восполнить энергию, а витамин B6 принимает активное участие в синтезе серотонина — участника борьбы со стрессом, бессонницей и депрессией.
Лакомство помогает справиться с синдромом выгорания и хронической усталостью, отлично поднимает настроение.
Сушёное манго богато калием, который укрепляет сосуды, нормализует артериальное давление, препятствует развитию атеросклероза (хроническое заболевание артерий) и гипертонии (повышение артериального давления).
Шоколад из кэроба — полезная альтернатива классическому шоколаду, которую можно есть детям, вегетарианцам и людям с аллергией на какао-бобы и глютен.
В кэробе много витаминов и минеральных веществ, он на 8% состоит из протеина, который содержит железо в доступной для усвоения форме.
В кэробе есть витамины А, В, В2 и D, много кальция, фосфора, калия и магния, а также медь, никель, барий и марганец.
Идеальный шоколада из кэроба состоит из какао-масла и обжаренного кэроба. Суперфуд имеет небольшую калорийность: всего 224 ккал на 100 г.
Природная сладость продукта делает десерт похожим на классический шоколад, он отлично поднимает настроение и помогает организму восстановиться после физической нагрузки.
Натуральный яблочный зефир — низкокалорийный десерт, богатый железом, фосфором и протеином. Это вкуснейший источник усвояемого протеина без грамма вредных жиров, который поднимает настроение, придаёт сил и, главное, не превращается в жир в области живота и боков.
В зефире есть ценный компонент — яблочный пектин. Это вещество обладает свойством связывать и выводить из организма соли тяжёлых металлов, радионуклиды, а также снижает уровень холестерина в крови, обладает противовирусным действием, защищает от развития язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.
Рекомендую выбирать десерт без сахара или тот, в составе которого на первом месте стоят яблоки, а не сахар или патока.
Натуральный шоколад с содержанием какао-бобов не менее 72% (чем больше, тем лучше) — главный десерт спортсменов. Это богатый источник полиненасыщенных жирных кислот, в том числе линолевой кислоты и омеги-3.
Продукт нормализует артериальное давление, укрепляет сосуды, повышает работоспособность и улучшает настроение, способствуя выработке «гормонов счастья».
Рекомендованная порция шоколада после энергозатратной тренировки — не более 30 г.
Цукаты из натуральных фруктов (не вымоченные в сахарном сиропе и без сладкой посыпки) подходят в качестве десерта.
Цукаты богаты аскорбиновой кислотой и антиоксидантами (бета-каротин и токоферол), которые необходимы для нормального функционирования организма.
Ценные аминокислоты эффективно помогают снять усталость и восстановить работоспособность после тренировки, не перегружая рацион лишними калориями.