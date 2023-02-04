Врач оценила пользу сыра с активированным углем

Чего только не придумают воротилы пищевой промышленности, чтобы увеличить интерес покупателя. И витамины во все продукты добавят, и различные полезные микроэлементы, а вот теперь ещё — и активированный уголь. Гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, какой толк будет от такого бутерброда и будет ли он вообще, с учётом нужной дозировки препарата.

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Медик напомнила, что активированный уголь — это сорбент, который поступает в организм и помогает очистить ЖКТ от остатков пищи и токсинов. Вот только съесть его нужно в хорошем таком количестве.

Зачем его добавили в сыр — непонятно, но очень интересно, будет ли задумка работать. Врач отнеслась со скепсисом к идее по нескольким причинам. Во-первых, как уголь будет очищать организм, если в сыре его слишком мало? Тут получается, что либо уголь становится бесполезен, либо нужно превышать суточную дозировку сыра (40 г). А это, между прочим, калорийный и тяжёлый продукт, в котором жиров больше, чем белков.

К тому же, специалистка призналась, что слабо представляет, как уголь будет реагировать на другие микронутриенты сыра, а те — на него. Останется ли польза сыра, изменит ли уголь её к лучшему или худшему — не ясно.