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1 час назад

Повар посоветовал охладить рыбу перед чисткой

Ura.Ru

Перед чисткой магазинную рыбу лучше охладить, а руки натереть солью, рассказал повар Егор Тарасов. Он посоветовал чистить рыбу против чешуи.

Повар посоветовал охладить рыбу перед чисткой
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Лучше всего, конечно, чистить свежую рыбу. Рыбаки обычно делают это сразу же после вылова. Но если продукт был куплен в магазине, то можно подержать его немного в морозилке, так процесс пойдет легче», — цитирует Тарасова интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Он посоветовал надеть перчатки и накрыть разделочную доску пищевой пленкой, чтобы она не пахла рыбой. Для чистки можно натереть руки солью, тогда они не будут скользить, отметил повар. Также рыбу удобно чистить в большом пакете или в тазике с водой, чтобы не замарать все вокруг. Нужно промыть тушку, отрезать плавники и очистить рыбу от потрохов. Для чистки от чешуи нужно держать рыбу за хвост и проводить ножом в сторону головы, следует очистить бока, а потом брюхо. Затем нужно опять промыть тушку.

Еда,
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