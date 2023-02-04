Повар посоветовал охладить рыбу перед чисткой

«Лучше всего, конечно, чистить свежую рыбу. Рыбаки обычно делают это сразу же после вылова. Но если продукт был куплен в магазине, то можно подержать его немного в морозилке, так процесс пойдет легче», — цитирует Тарасова интернет-издание « Подмосковье сегодня ».

Он посоветовал надеть перчатки и накрыть разделочную доску пищевой пленкой, чтобы она не пахла рыбой. Для чистки можно натереть руки солью, тогда они не будут скользить, отметил повар. Также рыбу удобно чистить в большом пакете или в тазике с водой, чтобы не замарать все вокруг. Нужно промыть тушку, отрезать плавники и очистить рыбу от потрохов. Для чистки от чешуи нужно держать рыбу за хвост и проводить ножом в сторону головы, следует очистить бока, а потом брюхо. Затем нужно опять промыть тушку.