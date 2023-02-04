Эндокринолог объяснила, зачем зимой есть яркие продукты

Яркие продукты зимой помогают улучшить настроение, на котором негативно сказываются холода и короткий световой день. Об этом "Российской газете" рассказала эндокринолог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова.

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В холодное время года у многих людей ухудшается настроение. Это происходит, поскольку меньше становится солнечного света — природного антидепрессанта.

Компенсировать его недостаток помогут продукты с яркой окраской, считает Екатерина Иванникова. Красный и желтый цвет возбуждают аппетит и улучшают эмоциональный фон, говорит эксперт, а зеленые оттенки успокаивают нервы.

Доктор напоминает, что зимой организму для нормальной жизнедеятельности необходимо больше калорий, витаминов и питательных веществ. Об этом позаботиться помогут нерафинированные растительные масла, которые удобно добавлять в каши и салаты.

В день диетолог рекомендует четыре-пять небольших приема пищи. Помимо этого, напоминает Иванникова, необходимо пить достаточно жидкости, которая должна быть теплой.