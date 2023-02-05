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1 час назад

Чем полезен сыр моцарелла и как его выбирать

Секрет Фирмы

Моцарелла — один из любимых сыров всех зожников. У этого молодого малосолёного продукта полно полезных свойств. Он благоприятно влияет на внешность, самочувствие и даже мозговую деятельность. Однако популярность этого сыра приводит к тому, что у него появляется много вообще не полезных клонов. Как отличить настоящую моцареллу от подделки и чем этот сыр так полезен, объяснили в Роспотребнадзоре.

Чем полезен сыр моцарелла и как его выбирать
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Моцарелла — сыр для здоровья. Диетологи советуют включить в ежедневный рацион 50 г этого продукта. Всё благодаря её отличному составу.

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Чем полезна моцарелла

Во-первых, этот сыр содержит кисломолочные бактерии, которые благотворно влияют на наш иммунитет. Полезна моцарелла и для сердечно-сосудистой системы. А всё благодаря холину. Это вещество нормализует уровень холестерина в крови.

Кроме того, в моцарелле много кальция, который полезен для костей и зубов, а также цинка, который улучшает работу головного мозга и полезен для нервной системы.

А ещё в ней есть витамины красоты. Например, В10, который способствует росту волос, предотвращает появление ранней седины, укрепляет ногти. Или витамин В12, который полезен для красоты кожи и борется с пигментацией.

Как выбрать моцареллу

Правильно вымешанная классическая моцарелла — это тугое эластичное тесто, которое тянется, но не рвётся и имеет слоистую консистенцию, рассказала эксперт Роспотребнадзора Екатерина Головкова. При разрезе она должна выделять капельки жидкости.

У моцареллы должен быть однородный цвет, оттенок может быть от белоснежного до светло-жёлтого. Насторожить должен сероватый оттенок сыра. Это говорит о том, что в него добавили пальмовое масло.

Внутри сыр должен быть волокнистым, а если его сжать, должна появиться так называемая «сырная слёзка» — молочная жидкость.

При выборе моцареллы нужно обратить внимание на две вещи:

  • упаковка: она не должна быть полиэтиленовой. На ней должно быть указано название продукта, производитель, жирность, срок годности и условия хранения товара, состав продукта и нормативный документ, в соответствии с которым сыр произведён;
  • состав: в нём не должно быть красителей и добавок — сухого молока, лимонной кислоты, растительных жиров, консервантов. В составе самого сыра не должно быть соли, только в рассоле. Массовая доля влаги в моцарелле — до 60%, поваренной соли — 1,5–6%.

Кстати, один из критериев выбора сыра — цена. Но сколько должен стоить хороший сыр? Вот ответ от эксперта.

Еда,Екатерина Головкова,Роспотребнадзор,
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