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2 часа назад

Для отличного завтрака: готовим морковные сырники

Eva.ru

Воскресный завтрак — отличное время для неспешного времяпрепровождения с семьей, а что может быть лучшим дополнением к этому, если не сырники? Только сырники с морковью, это и вкусно, и красиво.

Для отличного завтрака: готовим морковные сырники
Фото: Eva.ruEva.ru
Ингредиенты:
  • 200 г творога 5%
  • 1 желток
  • 2 ст.л. рисовой муки
  • щепотка соли
  • 3 ст.л. сахарной пудры
  • 1/4 ч.л. мускатного ореха
  • 1/3 ч.л. корицы
  • 35 г натертой моркови
  • немного измельченного грецкого ореха (~1 ст.л.)

Процесс приготовления:

Творог перетереть через сито. Добавить желток, сахарную пудру, соль, муку, смешать вилкой.

Добавить морковь, грецкий орех, мускатный орех и корицу, смешать.

Обжарить до золотистой корочки и/или запечь в духовке.

Идеальная подача: с греческим йогуртом, вяленой клюквой, орехами и медом.

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