Для отличного завтрака: готовим морковные сырники

Воскресный завтрак — отличное время для неспешного времяпрепровождения с семьей, а что может быть лучшим дополнением к этому, если не сырники? Только сырники с морковью, это и вкусно, и красиво.
Процесс приготовления:
Творог перетереть через сито. Добавить желток, сахарную пудру, соль, муку, смешать вилкой.
Добавить морковь, грецкий орех, мускатный орех и корицу, смешать.
Обжарить до золотистой корочки и/или запечь в духовке.
Идеальная подача: с греческим йогуртом, вяленой клюквой, орехами и медом.