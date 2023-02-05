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2 часа назад

Как быстро приготовить яйцо пашот без уксуса и пленки: видео

Катерина Саломе

Яйцо пашот стало одним из самых популярных вариантов завтрака в последнее время. Свое название оно получило от способа варки в кипящей воде – поширования. Яйца пашот можно употреблять в пищу как в качестве самостоятельного блюда, так и в дополнение к тостам и салатам. Блогер @borisovtv поделился лайфхаком в TikTok, как приготовить идеальное яйцо пашот без использования уксуса.

Для приготовления вам понадобятся:

  • Яйца категории “экстра”
  • Растительное масло

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Чтобы блюдо получилось идеальным, с растекающимся при разрезе желтком, необходимо смазать половник небольшим количеством растительного масла и разбить в него яйцо. Аккуратно поместить часть половника в кипящую воду и дождаться момента, когда белок начнет схватываться, после чего опустить яйцо под воду.

Полный видеоурок по приготовлению яйца пашот смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, как разделать курицу без отходов.

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