Яйцо пашот стало одним из самых популярных вариантов завтрака в последнее время. Свое название оно получило от способа варки в кипящей воде – поширования. Яйца пашот можно употреблять в пищу как в качестве самостоятельного блюда, так и в дополнение к тостам и салатам. Блогер @borisovtv поделился лайфхаком в TikTok, как приготовить идеальное яйцо пашот без использования уксуса.