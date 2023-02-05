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2 часа назад

Доктор Давидян рассказал, что из еды может спровоцировать изжогу

Мира Маркина

Некоторые виды овощей, фруктов и сладостей способны стать причиной изжоги. Об этом врач превентивной медицины Ованес Давидян рассказал "Газете.ру".

Доктор рассказал, что из еды может спровоцировать изжогу
Фото: PxherePxhere

По словам специалиста, среди очевидных продуктов, из-за которых может жечь в желудке, помидоры в любом виде и томатные соусы. В этой же группе лук, чеснок, грейпфруты и апельсины. Кроме того, людям, которых периодически мучает изжога, стоит отказаться от жареной пищи и отдать предпочтение вареным, тушеным или приготовленным на пару продуктам.

Неожиданные "виновники" изжоги - сладости, особенно шоколад, а также чай, кофе и другие напитки, в которых содержится кофеин. Слишком много желудочного сока вырабатывается и когда мы пьем газировку и алкоголь.

Продукты, которые вызывают изжогу: видео

Ованес Давидян подчеркивает: при предрасположенности к гастроэзофагеальной рефлюксной болезни спровоцировать приступ может абсолютно любой продукт. Диета у каждого человека должна быть своя, но соблюдать режим питания и не переедать будет полезно любому.

Ранее "Рамблер" рассказывал, какие продукты помогают восстановить ЖКТ после антибиотиков.

Еда,
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