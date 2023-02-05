Витаминный светофор. Названы полезные свойства болгарского перца

Болгарский, или сладкий перец известен во всём мире в четырёх цветах: жёлтый, красный, оранжевый и зелёный. Активно его используют в приготовлении салатов, закусок, гарниров и солений. Важнее всего то, что он полезен независимо от окраски. А чем именно — рассказала эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Зотова.
Привычно искать перец в отделе с овощами, но на самом деле по биологическим характеристикам это ягода. Причём форма у перца одна, а цвет разный — он меняется по мере созревания плода.
Сладкий перец считается диетическим продуктом. Он на 94% состоит из воды, содержит белки, углеводы и минимум жиров. В красном болгарском перце много витамина С — в 100 граммах практически двойная норма аскорбиновой кислоты. В жёлтом и зелёном этого витамина гораздо меньше.
Чтобы получить как можно больше полезных веществ, эксперт советует есть перец свежим, но возможна и минимальная термическая обработка: в гриле или СВЧ большинство полезных свойств перца также сохраняются.
Кстати, а почему болгарский? А потому, что крупные его плоды были выведены как раз в Болгарии. При этом во всём мире его называют сладким. Впервые упоминается в 1494 году — в записках врача Христофора Колумба.