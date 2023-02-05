Витаминный светофор. Названы полезные свойства болгарского перца

Болгарский, или сладкий перец известен во всём мире в четырёх цветах: жёлтый, красный, оранжевый и зелёный. Активно его используют в приготовлении салатов, закусок, гарниров и солений. Важнее всего то, что он полезен независимо от окраски. А чем именно — рассказала эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Зотова.

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Привычно искать перец в отделе с овощами, но на самом деле по биологическим характеристикам это ягода. Причём форма у перца одна, а цвет разный — он меняется по мере созревания плода.

Сладкий перец считается диетическим продуктом. Он на 94% состоит из воды, содержит белки, углеводы и минимум жиров. В красном болгарском перце много витамина С — в 100 граммах практически двойная норма аскорбиновой кислоты. В жёлтом и зелёном этого витамина гораздо меньше.

участвует в процессе метаболизма в организме;

обладает антиоксидантными свойствами — нейтрализует свободные радикалы;

участвует в образовании коллагена кожных покровов, соединительной ткани, кровеносных сосудов;

способствует быстрому заживлению ран и восстановлению кожи при различных повреждениях;

стимулирует выработку интерферонов — биологически активных веществ, поддерживающих защитные силы организма.

содержит витамин В6 — укрепляет нервную систему, способствует улучшению памяти и работоспособности, нормализации сна и настроения;

содержит калий, кальций, фосфор, магний, цинк, которые участвуют в регуляции обмена веществ, нормализуют работу сердечной мышцы и передачу нервного импульса, улучшают состояние кожи и волос. Итак, чем же так полезен болгарский перец:

Чтобы получить как можно больше полезных веществ, эксперт советует есть перец свежим, но возможна и минимальная термическая обработка: в гриле или СВЧ большинство полезных свойств перца также сохраняются.