Россиянам рассказали, как правильно выбирать овощи и фрукты

Пожалуй, каждый доктор скажет вам, что для здорового питания нужно как следует налегать на полезные продукты: овощи и фрукты. Но ведь их ещё и нужно правильно выбирать, отметили специалисты Роспотребнадзора. По их словам, необходимо придерживаться некоторых рекомендаций, чтобы «полезные» по идее продукты не стали причиной недугов.

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В первую очередь, например, при покупке томатов на веточке нужно смотреть не на наливные плоды, а на саму ветку. Если она упругая, свежая, имеет однотонный зеленый цвет, то и томаты свежие. А если ветка высохшая, неровная, то и плоды так себе. Даже если выглядят они презентабельно, внутри они могут оказаться непригодными.

Что касается картофеля, то вот тут как раз нужно смотреть на цвет клубней. Не стоит покупать плоды с зелёными пятнами на кожуре. Они появляются при неправильном хранении, если картофель в течение долгого времени пролежал под солнцем. Кстати, об опасности зелёной картошки для здоровья «Секрет» уже рассказывал.

При выборе моркови нужно смотреть на её цвет. Он должен быть однородным, без жёлтых и зелёных вкраплений.