Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+7° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
2 часа назад

Россиянам рассказали, как правильно выбирать овощи и фрукты

Секрет Фирмы

Пожалуй, каждый доктор скажет вам, что для здорового питания нужно как следует налегать на полезные продукты: овощи и фрукты. Но ведь их ещё и нужно правильно выбирать, отметили специалисты Роспотребнадзора. По их словам, необходимо придерживаться некоторых рекомендаций, чтобы «полезные» по идее продукты не стали причиной недугов.

Россиянам рассказали, как правильно выбирать овощи и фрукты
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

В первую очередь, например, при покупке томатов на веточке нужно смотреть не на наливные плоды, а на саму ветку. Если она упругая, свежая, имеет однотонный зеленый цвет, то и томаты свежие. А если ветка высохшая, неровная, то и плоды так себе. Даже если выглядят они презентабельно, внутри они могут оказаться непригодными.

Что касается картофеля, то вот тут как раз нужно смотреть на цвет клубней. Не стоит покупать плоды с зелёными пятнами на кожуре. Они появляются при неправильном хранении, если картофель в течение долгого времени пролежал под солнцем. Кстати, об опасности зелёной картошки для здоровья «Секрет» уже рассказывал.

При выборе моркови нужно смотреть на её цвет. Он должен быть однородным, без жёлтых и зелёных вкраплений.

А вот если вам нужно яблоко, то обращайте внимание на кожуру. Если она скользкая и липкая, то фрукт обрабатывают дифенилом — это такой пищевой консервант. И удалить его водой невозможно. Если вы всё же купили такие яблоки, то лучше их вымыть с мылом. Да и в целом кожуру с такого яблока лучше срезать.

Еда,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители