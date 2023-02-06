Диетолог из Японии раскрыла полезные свойства лосося

Многие люди знают о рыбе лосось. Оказывается, она богата питательным веществом астаксантином. Оно может снимать усталость у спортсменов.

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В рыбе содержится много белка и меньше калорий чем в мясе. Ее полезно есть при похудении. О пользе рыбы и её питательности рассказала диетолог Мари Кобаяси. Об этом написало ИноСми.

Лосось – белая рыба. Красный цвет ей предаёт пигмент астаксантин. Он имеет антиоксидантное действие. Рыбу советуют употреблять в пищу людям, которые хотят нарастить мышцы. Кроме того, она полезна в борьбе с лишним весом.

Пигмент астаксантин помогает при профилактике диабета, рака, атеросклероза. Также помогает восстанавливать мышцы. Во время тренировок выделяется много активного кислорода. Он окисляет мышцы, возникает боль, усталость.

Но если астаксантин накапливается в мышцах заранее, то они устают меньше и быстрее восстанавливаются. Кроме того, пигмент помогает перерабатывать жир в энергию и бороться с лишними килограммами.

Лосось также богат жирными кислотами. Это эйкозапентаеновая и докозагексаеновая. Они уменьшают вязкость крови, предотвращают образование тромбов, повышенное давление и инфаркт.

Кроме того, кислоты повышают в крови уровень липидов. Это улучшает кровообращение, питательные вещества быстрее распределяются и выводятся отработанные. Кожа делается красивее, укрепляется иммунитет и снижается вес.