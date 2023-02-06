Из-за этих семи продуктов вы потолстеете и у вас повысится давление

Если вы хотите придерживаться определённой диеты или правильно питаться, то вам нужно особенно осторожным быть с консервами и продуктами быстрого приготовления. Особенно это касается тех, кто страдает от повышенного кровяного давления.

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В продуктах быстрого приготовления и в консервах содержится очень много натрия. К примеру, в одной чашке консервированного горошка - 310 мг натрия.

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Учёные выяснили, что между высоким содержанием натрия и увеличением массы тела, воспалениями, высоким кровяным давлением существует связь. В рекомендациях Министерства сельского хозяйства США отмечается, что для сохранения здоровья в день нужно есть менее 2300 мг натрия.

Вот в каких продуктах натрия содержится много. Возможно, вы даже не подозревали об этом.

Супы. В них много натрия не только из-за соли, но и из-за различных добавок вроде глутамата натрия. В среднем в одной порции консервированного супа (то есть в 245 г) - 700 мг натрия, а это - 30% от суточной нормы.

Креветки. Обычно в замороженных и консервированных креветках содержится соль и консерванты, богатые натрием. Так, 85-граммовой в порции замороженных креветок может быть 800 мг натрия.

Пудинг. В нём будет много натрия, если вы станете его готовить из сухой смеси из пакетика. В половине стакана такой смеси содержится 350 мг натрия, а в таком же количестве смеси домашнего приготовления - 135 мг.

Овощные соки. Обязательно перед их покупкой смотрите на этикетку. В 240 мл (одном стакане) такого сока может находиться 405 мг натрия. Томатный соус. В 1/4 стакана подобного соуса - 321 мг натрия. Также много натрия может содержаться и в других консервированных томатных продуктах.

Заправки для салата. Часть натрия содержится в таких заправках в соли, а часть - в глутамате натрия, инозинате динатрия, гуанилате натрия. В среднем в двух столовых ложках заправки для салата может быть 304 мг натрия.

Бекон. Сюда же входит консервированная колбаса. В таких продуктах может содержаться большое количество натрия. К примеру, в 28 г - 233 мг натрия.