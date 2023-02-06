Диетолог рассказала, какие молочные продукты стоит исключить

Диетолог Евгения Пегова рассказала, какие молочные продукты могут навредить организму.
Первым в списке экспертов оказалось непастеризованное молоко. Для сырого молока слишком велик риск быть зараженным опасными бактериями. Такое молоко точно не стоит давать детям.
Эксперт также выступила против обезжиренных йогуртов и творога, так как жиры необходимы в ежедневном рационе.
Отказ от жиров приводит к раздражительности и даже депрессии.
Также стоит ограничить употребление молочных десертов с большим количеством сахара, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».