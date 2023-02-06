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1 час назад

Диетолог рассказала, какие молочные продукты стоит исключить из рациона

Вечерняя Москва

Диетолог Евгения Пегова рассказала, какие молочные продукты могут навредить организму.

Диетолог рассказала, какие молочные продукты стоит исключить
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Первым в списке экспертов оказалось непастеризованное молоко. Для сырого молока слишком велик риск быть зараженным опасными бактериями. Такое молоко точно не стоит давать детям.

Эксперт также выступила против обезжиренных йогуртов и творога, так как жиры необходимы в ежедневном рационе.

Отказ от жиров приводит к раздражительности и даже депрессии.

Также стоит ограничить употребление молочных десертов с большим количеством сахара, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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