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39 минут назад

Можно с утра ли пить чай, который вы не допили вечером

Ferra.ru

Многие пьют чай для поддержания здоровья. Но любой ли чай будет в этом случае полезен? И не навредит ли напиток, оставленный на ночь?

Можно с утра ли пить чай, который вы не допили вечером
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Представим, что вы заварили вечером чай, но не допили его и оставили на ночь. Можно ли его после этого будет пить? Когда чай стоит слишком долго, у него изменяется состав. Кроме того, поскольку на улице становится всё теплее и температура повышается, чай может потемнеть, а сама жидкость - стать мутной. На вкус он становится тоже хуже. Однако здоровью он всё же не слишком вредит.

Чай употреблять нельзя также девушкам в период менструации.

Кроме того, залежавшийся старый чай может действительно плохо повлиять на организм. Хранить чайные листья можно совсем небольшое количество времени, а затем вещества, входящие в состав чая, окислятся.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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