Можно с утра ли пить чай, который вы не допили вечером

Представим, что вы заварили вечером чай, но не допили его и оставили на ночь. Можно ли его после этого будет пить? Когда чай стоит слишком долго, у него изменяется состав. Кроме того, поскольку на улице становится всё теплее и температура повышается, чай может потемнеть, а сама жидкость - стать мутной. На вкус он становится тоже хуже. Однако здоровью он всё же не слишком вредит.