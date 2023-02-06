Можно с утра ли пить чай, который вы не допили вечером

Многие пьют чай для поддержания здоровья. Но любой ли чай будет в этом случае полезен? И не навредит ли напиток, оставленный на ночь?
Представим, что вы заварили вечером чай, но не допили его и оставили на ночь. Можно ли его после этого будет пить? Когда чай стоит слишком долго, у него изменяется состав. Кроме того, поскольку на улице становится всё теплее и температура повышается, чай может потемнеть, а сама жидкость - стать мутной. На вкус он становится тоже хуже. Однако здоровью он всё же не слишком вредит.
Чай употреблять нельзя также девушкам в период менструации.
Кроме того, залежавшийся старый чай может действительно плохо повлиять на организм. Хранить чайные листья можно совсем небольшое количество времени, а затем вещества, входящие в состав чая, окислятся.
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