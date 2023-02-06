Диетолог рассказала о неожиданной пользе моркови для пожилых

"Сырая морковь – это клетчатка. Поэтому погрызть морковку значит покормить наши полезные бактерии. С возрастом соотношение полезных и вредных бактерий смещается в сторону последних. И вообще наша иммунная система находится в не очень крепком состоянии, поэтому очень важно регулярно кормить наших полезных помощников", – отметила эксперт.