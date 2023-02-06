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1 час назад

Диетолог рассказала о неожиданной пользе моркови для пожилых

Москва24

Морковь помогает пожилым людям в профилактике заболеваний зубов, десен, а также укрепляет слизистые и насыщает микрофлору кишечника полезными бактериями. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Диетолог рассказала о неожиданной пользе моркови для пожилых
Фото: Москва 24Москва 24

"Сырая морковь – это клетчатка. Поэтому погрызть морковку значит покормить наши полезные бактерии. С возрастом соотношение полезных и вредных бактерий смещается в сторону последних. И вообще наша иммунная система находится в не очень крепком состоянии, поэтому очень важно регулярно кормить наших полезных помощников", – отметила эксперт.

Также сырая морковь поможет пожилым защититься от проблем с зубами и деснами. Также в моркови содержится большое количество бета-каротина, предшественника витамина A.

"Бета-каротин – это зрение. Особенно сумеречное зрение, переход со света в тень и наоборот. Морковь также поможет держать сосуды в нормальном состоянии, все наши слизистые", – говорит Соломатина.

Специалист посоветовала употреблять морковь после термической обработки, чтобы бета-каротин хорошо усвоился. Лучше всего сочетать ее с жирами, например с оливковым маслом.

"Термически обработанная морковь усваивается хорошо с жирами. Но в ней уже не будет большого количества клетчатки. Поэтому морковь надо чередовать – сырая и термически обработанная", – заключила специалист.

Еда,Елена Соломатина,
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