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1 час назад

Диетолог назвал лучший способ приготовления мяса

Москва24иещё 2

Тушеное мясо с добавлением специй считается наименее вредным для здоровья. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Диетолог назвал лучший способ приготовления мяса
Фото: UnsplashUnsplash

"Мясо лучше тушить, а не жарить. При жарке мяса всегда образуется больше так называемых канцерогенных соединений, которые вызывают опухоль", – отметил эксперт.

Диетолог посоветовал добавить к тушеному мясу специи вроде куркумы или перца, чтобы сделать пищу еще полезнее.

"Вообще надо сказать, что мясо – это все равно пища скорее вредная, поэтому лучше его заменять птицей, а еще лучше морской рыбой. Мясо есть как можно реже", – заключил специалист.

Еда,Михаил Гинзбург,
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