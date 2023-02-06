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31 минуту назад

Можно ли есть картошку при диабете? У нас хорошие новости

Секрет Фирмы

Жизнь без картошки сложно представить, ведь это популярный гарнир, а ещё — ингредиент супов и салатов. Но и в отношении этого, казалось бы, безобидного овоща есть ограничения — всё потому, что он имеет средний гликемический индекс. Можно ли картофель больным диабетом, рассказала врач-эндокринолог клинико-диагностического центра «Мединцентр» Елена Губкина.

Можно ли есть картошку при диабете на самом деле
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Картофель, бесспорно, известен как полезный продукт — в нём содержатся витамины, микроэлементы и аминокислоты. Но и тёмные стороны у него тоже есть — это содержание крахмала, который провоцирует повышение уровня глюкозы в крови. Специалист отметила, что больным сахарным диабетом есть картошку можно, но соблюдая ограничения. Порция должна быть не больше 200 г.

И есть её можно не чаще двух раз в неделю, исключительно варёную или тушёную. Всё же лучше, чем полный запрет. Если у человека диабет без осложнений ожирения, нарушения жирового обмена, гипертонии, отёков нижних конечностей и проблем с желудочно-кишечной системой, к картошечке даже можно добавить чуть-чуть сала. Но только раз в месяц и не больше 30–40 г.

Еда,
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