Можно ли есть картошку при диабете на самом деле

Жизнь без картошки сложно представить, ведь это популярный гарнир, а ещё — ингредиент супов и салатов. Но и в отношении этого, казалось бы, безобидного овоща есть ограничения — всё потому, что он имеет средний гликемический индекс. Можно ли картофель больным диабетом, рассказала врач-эндокринолог клинико-диагностического центра «Мединцентр» Елена Губкина.

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Картофель, бесспорно, известен как полезный продукт — в нём содержатся витамины, микроэлементы и аминокислоты. Но и тёмные стороны у него тоже есть — это содержание крахмала, который провоцирует повышение уровня глюкозы в крови. Специалист отметила, что больным сахарным диабетом есть картошку можно, но соблюдая ограничения. Порция должна быть не больше 200 г.