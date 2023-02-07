Как вернуть в магазин просроченные продукты

Эксперты отдела Защиты прав потребителей Роскачества объяснили, что делать, если вы только дома обнаружили, что купили просроченный продукт. Его можно и нужно отнести обратно в магазин и вернуть свои деньги. Рассказываем порядок действий и что для этого необходимо.

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Специалисты отмечают, что Закон "О защите прав потребителей" в этом случае находится на стороне покупателей. В нем четко указано, что запрещается продавать товары с истекшим сроком годности.

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Для удачного возврата нужно как можно быстрее обратиться к продавцу, где была совершена покупка. В идеале это нужно сделать в тот же день.

просроченный товар;

оригинал или копия кассового чека (если он сохранился);

паспорт или другой документ, подтверждающий личность (водительские права, заграничный паспорт, военный билет и т.д.)

банковская карта (если вы оплачивали товар картой). При себе должны быть:

В магазине необходимо обратиться к администратору, показать ему просрочку и потребовать возврата денег. При этом никому не отдавайте чек и товар до того, как вам вернут потраченные средства.

- Лучше предъявите копию чека, сказав при этом, что оригинал у вас с собой и вы отдадите его после того, как вам вернут деньги, - советуют эксперты.

Если вы платили наличными и не сохранили чек, то нужно хотя бы примерно озвучить дату и время покупки и указать кассу, где оплачивался товар – в день покупки вам могут восстановить чек. Кроме того, в большинстве магазинов установлены видеокамеры и потребитель вправе потребовать просмотра записи, чтобы подтвердить свою правоту.

При возврате средств может понадобиться заполнить заявление. Однако никаких штрафов и пени взимать с покупателя не имеют права. Если деньги отказываются возвращать В таком случае следует направить продавцу претензию, в которой изложена суть проблемы и обозначено, что администратор отказывается вернуть деньги. По закону, удовлетворить требования потребителя должны в течение 10 дней.

Нужно указать ФИО, адрес (можно электронный) и номер телефона. Также следует обозначить, что в случае отказа вы обратитесь в уполномоченные контрольно-надзорные органы и в суд.

Если претензию не принимают на месте, то один экземпляр отправьте по почте заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения на юридический адрес продавца. Квитанцию об отправке нужно сохранить.

Если и это не помогает, пора обращаться в Роспотребнадзор Надо описать все этапы общения с продавцом, а также сообщить о его отказе возвратить деньги. Копии всех имеющихся документов (кассового чека, претензии и почтовой квитанции) необходимо приложить к письму.

Такую жалобу можно подать лично через канцелярию территориального управления вашего города, по почте или направить в электронном виде через специальную форму на сайте ведомства. Для этого необходимо иметь учетную запись на портале "Госуслуги".