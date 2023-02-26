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2 часа назад

Нежнейшее кофейное желе из ряженки: рецепт

Мира Маркина

Желе — один из самых простых в приготовлении десертов, но в то же время открывает простор для фантазии. Если хочется чего-то легкого, в меру сладкого и при этом небанального, приготовьте кофейное желе из ряженки.

Нежнейшее кофейное желе из ряженки: рецепт
Фото: РамблерРамблер

Для приготовления понадобятся:

  • 400мл ряженки
  • 60 мл кофе
  • 15 г желатина
  • 50 мл воды
  • 2 столовые ложки меда

Залейте желатин теплой водой и оставьте, пока он полностью не растворится. Миксером смешайте ряженку, кофе и мед и добавьте в получившуюся массу растворенный желатин. Аккуратно все перемешайте до однородности и разлейте по формам. Через пять-семь часов в холодильнике десерт будет готов. Останется только украсить его какао и подать к столу.

Элементарный рецепт ресторанного десерта: видео

Еще один вариант оформления — использовать не формочки, а картонную коробку из-под молока или ряженки, которую вы использовали в самом десерте. Влейте жидкую массу туда, закройте и точно также оставьте в холодильнике. Когда десерт застынет, вы просто аккуратно разрежете и снимете картон, а желе получится в форме брикета, который можно украсить и резать на кусочки как рулет или кекс.

Приятного аппетита!

Ранее "Рамблер" рассказывал, как приготовить желейный десерт "Мандарины в снегу".

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