Нежнейшее кофейное желе из ряженки: рецепт

Желе — один из самых простых в приготовлении десертов, но в то же время открывает простор для фантазии. Если хочется чего-то легкого, в меру сладкого и при этом небанального, приготовьте кофейное желе из ряженки.

Фото: Рамблер Рамблер

Для приготовления понадобятся:

400мл ряженки

60 мл кофе

15 г желатина

50 мл воды

2 столовые ложки меда

Залейте желатин теплой водой и оставьте, пока он полностью не растворится. Миксером смешайте ряженку, кофе и мед и добавьте в получившуюся массу растворенный желатин. Аккуратно все перемешайте до однородности и разлейте по формам. Через пять-семь часов в холодильнике десерт будет готов. Останется только украсить его какао и подать к столу.

Еще один вариант оформления — использовать не формочки, а картонную коробку из-под молока или ряженки, которую вы использовали в самом десерте. Влейте жидкую массу туда, закройте и точно также оставьте в холодильнике. Когда десерт застынет, вы просто аккуратно разрежете и снимете картон, а желе получится в форме брикета, который можно украсить и резать на кусочки как рулет или кекс.