Вафли из тыквы с муссом из тофу по рецепту Юлии Высоцкой

Юлия Высоцкая не перестает радовать поклонников аппетитными рецептами. На этот раз знаменитость предлагает испечь тыквенные вафли с муссом из тофу.

Зима — лучшее время года для выпечки! Нет ничего приятнее, чем проводить время за чаепитием в прикуску с нежнейшими домашними вафлями. А Юлия Высоцкая любезно поделилась рецептом ярких и необычных вафель с муссом из тофу. Вафли получаются мягкими и ароматными, их можно подать гостям или побаловать ими домочадцев.