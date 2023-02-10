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1 час назад

Вафли из тыквы с муссом из тофу по рецепту Юлии Высоцкой

Eva.ru

Юлия Высоцкая не перестает радовать поклонников аппетитными рецептами. На этот раз знаменитость предлагает испечь тыквенные вафли с муссом из тофу.

Вафли из тыквы с муссом из тофу по рецепту Юлии Высоцкой
Фото: Eva.ruEva.ru

Зима — лучшее время года для выпечки! Нет ничего приятнее, чем проводить время за чаепитием в прикуску с нежнейшими домашними вафлями. А Юлия Высоцкая любезно поделилась рецептом ярких и необычных вафель с муссом из тофу. Вафли получаются мягкими и ароматными, их можно подать гостям или побаловать ими домочадцев.

«Да, знаю, что сейчас не сезон тыквы. Но она так хорошо хранится! Конец зимы — самый подходящий момент, чтобы использовать заготовки лета и осени», — пишет Высоцкая.

Вам понадобится для вафель:
  • 300 г тыквы;
  • 1 яйцо;
  • 65 г рисовой муки;
  • маленькая веточка розмарина;
  • 1 1/2 ст. ложки оливкового масла;
  • щепотка псиллиума;
  • щепотка морской соли.
Для мусса:
  • 150 г тофу;
  • 60 мл кокосового молока;
  • несколько веточек мяты;
  • щепотка морской соли.

Как готовить

  1. Тыкву очистить от кожуры и нарезать на кусочки.
  2. Приготовить тесто: нарезанную тыкву и яйцо поместить в чашу блендера, влить оливковое масло, 2 ст. ложки воды и взбить все в однородную массу, затем всыпать рисовую муку и еще раз взбить.
  3. Несколько листиков розмарина растолочь с солью и псиллиумом, добавить в тесто и перемешать.
  4. С помощью вафельницы испечь вафли.
  5. Приготовить мусс из тофу: все ингредиенты поместить в чашу блендера и взбить в однородную, кремообразную массу, затем переложить в кондитерский мешок.
  6. Украсить готовые вафли муссом из тофу и листьями мяты. Можно подавать к столу!
Еда,Юлия Высоцкая,
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