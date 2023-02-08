Эксперт рассказала об удивительной пользе грейпфрута

Плоды цитрусовых растений – одни из самых популярных фруктов в мире.

Фото: Unsplash Unsplash

В России они появились ещё в петровские времена – их с декоративной целью выращивали вельможи в своих оранжереях. При этом в еду шли лишь привозные фрукты, которые стоили огромных денег.

Сейчас себе каждый может позволить цитрусовые, в том числе и грейпфрут. О его удивительной пользе в интервью изданию «Спорт-Экспресс» рассказала врач-нутрициолог Ната Гончар.

По словам специалиста, вкусный и ароматный грейпфрут отлично поднимает настроение и помогает похудеть, так как его калорийность не превышает 40 ккал на 100 г мякоти.

«Эти плоды богаты витаминами группы В, С, А, Е, Р, фитонцидами, калием, магнием, флавоноидами, органическими кислотами, пектином и клетчаткой, – отметила Гончар. – Благодаря богатому составу грейпфрут активизирует жировой обмен, а цитрусовый пектин помогает усвоению белка».

Аромат грейпфрута снимает эмоциональное раздражение, а также помогает справиться со слабостью и переутомлением. Помимо этого, в цитрусе, как подчеркнула нутрициолог, содержится вещество нарингин. Оно придаёт горчинку фрукту и помогает снизить уровень холестерина.

«Благодаря обилию клетчатки, эфирным маслам и органическим кислотам грейпфрут улучшает пищеварение, ускоряет усвоение пищи и обмен веществ, хорошо насыщает. Фрукт укрепляет иммунитет, нормализует давление, улучшает работу печени и состав крови, выводит лишнюю воду из организма, помогая бороться с отёками», – рассказала нутрициолог.