Из-за этих шести вкусных продуктов вы набираете вес

Время от времени нам всем хочется побаловать себя вкусными, но вредными продуктами вроде картошки фри или мороженого. Но вот постоянно их лучше не есть, иначе вы рискуете сильно потолстеть.
Существуют продукты, которые при употреблении могут вызывать сильную тягу и заставлять вас есть их всё больше и больше. Вот шесть видов такой пищи.
Газировка и картошка фри. Больше всего, как правило, тянет к продуктам, которые содержат много калорий, добавленный сахар, соль, насыщенные жиры. Об этом говорит сертифицированный диетолог Мэри Верц. Среди подобных вариантов пищи и напитков можно выделить газировку и другие подслащённые напитки, мороженое, конфеты, хотдоги, пончики, замороженную пиццу, картофель фри.
Белые макароны, хлеб и другие рафинированные углеводы. Подобные углеводы утоляют голод на короткое время, так как содержат мало клетчатки. Также они могут быть покрыты сахаром.
Пончик с желе или кремом. Когда вы едите такие вкусные продукты, нейроны в области вознаграждения в мозге становятся очень активными. И особенно уязвимы вы для этих приятных ощущений тогда, когда находитесь в стрессе или испытываете какие-то негативные эмоции. Вкусные продукты могут стимулировать выработку таких гормонов, как инсулин, кортизол, дофамин, лептин и грелин, которые влияют на тягу к еде.
Конфеты. В ходе исследований на животных выяснилось, что при употреблении фруктозы развивается резистентность к лептину (гормону, который подавляет аппетит) и ожирение. При резистентности к лептину человек постоянно испытывает чувство голода, даже если ест достаточное количество пищи. В результате он может легко переедать.
Мороженое. В научной работе, опубликованной в Nature Neuroscience, отмечается, что одновременно жирная и сладкая высококалорийная пища вызывала у полных крыс компульсивное переедание. И чем больше такой пищи ели крысы, тем больше её им приходилось съедать в дальнейшем, чтобы получить такой же уровень удовлетворения. И эта реакция аналогична реакции на наркотики.
Острые сырные палочки. Ощущение жжения при поедании таких палочек кажется приятным, и это провоцирует выброс эндорфинов в организме. Когда этот эффект исчезает, нам хочется снова испытать это ощущение.
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