Диетолог Наталья Круглова рассказала, можно ли есть проросшие лук и чеснок. Об этом сообщает News.ru.
По словам эксперта, вреда от этого не будет. Однако в свежих продуктах больше полезных веществ.
Специалист отметила, что зеленый и перьевой лук богаты антиоксидантами и витамином C.
"Могут меняться вкусовые качества и надо обращать на это внимание, потому что еда не только должна быть полезной, но и должна доставлять удовольствие. Также несколько снижается количество антиоксидантов, которые содержатся в этих продуктах", – предупредила диетолог.