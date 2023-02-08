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1 час назад

Можно ли есть проросшие лук и чеснок

Москва24

Диетолог Наталья Круглова рассказала, можно ли есть проросшие лук и чеснок. Об этом сообщает News.ru.

Можно ли есть проросшие лук и чеснок
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По словам эксперта, вреда от этого не будет. Однако в свежих продуктах больше полезных веществ.

Специалист отметила, что зеленый и перьевой лук богаты антиоксидантами и витамином C.

"Могут меняться вкусовые качества и надо обращать на это внимание, потому что еда не только должна быть полезной, но и должна доставлять удовольствие. Также несколько снижается количество антиоксидантов, которые содержатся в этих продуктах", – предупредила диетолог.

Еда,Наталья Круглова,
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