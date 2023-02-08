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1 час назад

Какой тип питания поможет сохранить здоровье и красоту

Вечерняя Москва

Диетолог Евгения Пегова рассказала, что средиземноморская диета — это один из самых удачных вариантов правильного питания. Особенно она подходит для женщин за счет высокого содержания жиров.

Какой тип питания поможет сохранить здоровье и красоту
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Такую диету отличает большое количество в рационе свежих овощей, бобов и орехов, оливкового масла, а также рыбы и морепродуктов. Из молочных продуктов сторонники такой диеты включают в рацион сыры и йогурты. В качестве десерта употребляют фрукты. При этом они практически не едят жирное мясо и яйца.

Эксперт напомнила, что такая диета не запрещает хлеб и пасту. Главное помнить, что данный режим питания предполагает также и физическую активность, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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