Какой тип питания поможет сохранить здоровье и красоту

Диетолог Евгения Пегова рассказала, что средиземноморская диета — это один из самых удачных вариантов правильного питания. Особенно она подходит для женщин за счет высокого содержания жиров.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Такую диету отличает большое количество в рационе свежих овощей, бобов и орехов, оливкового масла, а также рыбы и морепродуктов. Из молочных продуктов сторонники такой диеты включают в рацион сыры и йогурты. В качестве десерта употребляют фрукты. При этом они практически не едят жирное мясо и яйца.