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2 часа назад

Чем опасна лапша быстрого приготовления

Москва24иещё 1

Лапша быстрого приготовления может стать причиной многих серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Евгения Белоусова.

Чем опасна лапша быстрого приготовления
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Специалист отметил, что лапша быстрого приготовления во время производства обжаривается и сушится в разогретом пальмовом масле, где оно изменяет структуру продукта и заменяет в нем влагу.

"Пальмовое масло богато насыщенными жирными кислотами. Организм не способен усваивать его полностью, поэтому пальмовое масло оседает на стенках кровеносных сосудов. Это может вызывать серьезные сердечно-сосудистые заболевания", – добавил Белоусов.

Гастроэнтеролог сообщил, что еще лапша может содержать яичную муку, которая является источником быстрых углеводов и может привести к лишним килограммам.

Также в лапшу добавляют много ненатуральных консервантов, ароматизаторов, загустителей и других пищевых добавок, которые также вредны для организма.

Еда,Евгений Белоусов,
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