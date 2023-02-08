Чем опасна лапша быстрого приготовления

Лапша быстрого приготовления может стать причиной многих серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Евгения Белоусова.

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Специалист отметил, что лапша быстрого приготовления во время производства обжаривается и сушится в разогретом пальмовом масле, где оно изменяет структуру продукта и заменяет в нем влагу.

"Пальмовое масло богато насыщенными жирными кислотами. Организм не способен усваивать его полностью, поэтому пальмовое масло оседает на стенках кровеносных сосудов. Это может вызывать серьезные сердечно-сосудистые заболевания", – добавил Белоусов.

Гастроэнтеролог сообщил, что еще лапша может содержать яичную муку, которая является источником быстрых углеводов и может привести к лишним килограммам.