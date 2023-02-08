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1 час назад

Уникальные свойства нута: почему его стоит ввести в рацион

Мира Маркина

Нут – далеко не самый распространенный продукт, однако вегетарианцам он знаком очень хорошо, так как является популярным источником растительного белка.

Уникальные свойства нута: почему его стоит ввести в рацион
Фото: UnsplashUnsplash

Помимо этого, из нута организм получает полезные жиры, пищевые волокна и железо. Одно из самых популярных блюд из нута – хумус. Его, кстати, совсем несложно приготовить самостоятельно. Но в этом материале речь пойдет о другом. "Рамблер" выяснил, какие же свойства нута просто кричат о том, что его каждому стоит ввести в свой обыденный рацион.

1. Нормализует давление

Нут способствует выведению натрия из организма, что способствует стабилизации артериального давления.

2. Налаживает работу кишечника

В составе нута содержатся пребиотики, которые питают полезные бактерии кишечника, что помогает им эффективнее защищать организм от патогенов.

А растительная клетчатка контролирует работу пищеварительного тракта, тем самым налаживая регулярный и нормальный стул.

3. Поддерживает работу сердца

Этот вид бобовых питает бактерии кишечника, помогающие усваивать холестерин, благодаря этому процессу уровень "плохого" холестерина снижается, что способствует нормальной работе сердечно-сосудистой системы.

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Однако не все так гладко: есть и те категории людей, которым нут не пойдет на пользу.

Его стоит вводить в рацион постепенно и не увлекаться тем, кто уже имеет воспалительные процессы в ЖКТ. Также с бобовыми стоит быть аккуратнее пожилым. Не стоит и сочетать нут с алкоголем, мясом и грибами.

Еда,
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