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1 час назад

Терапевт Чиркова объяснила, какой способ приготовления мяса и картошки самый вредный

Слово и Дело

Мясо и картофель важно правильно готовить, чтобы эти продукты не наносили вред пищеварительной системе, предупредила терапевт Ольга Чиркова.

Какой способ приготовления мяса и картошки самый вредный
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Самым вредным способом приготовления мяса и картошки является жарка с большим количеством жира. Такие блюда нарушают работу желудочно-кишечного тракта. Пища подолго остается в желудке и гниет, передает NEWS.ru.

«Самое тяжелое блюдо — это мясо, потому что на его расщепление требуется много энергии. Если это будет жирное, жареное мясо, переваривание будет затруднено, так как жир препятствует работе желудочного сока», — пояснила Чиркова.

Она добавила, что организму придется бороться с токсинами, которые выработались в результате гниения. Если закусить жирное мясо жареной картошкой, то к нежелательным симптомам добавится еще и вздутие.

Еда,Ольга Чиркова,
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