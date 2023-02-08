Какой способ приготовления мяса и картошки самый вредный

Мясо и картофель важно правильно готовить, чтобы эти продукты не наносили вред пищеварительной системе, предупредила терапевт Ольга Чиркова.
Самым вредным способом приготовления мяса и картошки является жарка с большим количеством жира. Такие блюда нарушают работу желудочно-кишечного тракта. Пища подолго остается в желудке и гниет, передает NEWS.ru.
«Самое тяжелое блюдо — это мясо, потому что на его расщепление требуется много энергии. Если это будет жирное, жареное мясо, переваривание будет затруднено, так как жир препятствует работе желудочного сока», — пояснила Чиркова.
Она добавила, что организму придется бороться с токсинами, которые выработались в результате гниения. Если закусить жирное мясо жареной картошкой, то к нежелательным симптомам добавится еще и вздутие.