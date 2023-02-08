Мужчина нашел десять желтков в четырех яйцах

Житель британского города Шеффилд, графство Саут-Йоркшир, разбил четыре яйца во время приготовления завтрака и нашел в них десять желтков. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

26-летний медбрат Крис Талли готовил завтрак и обнаружил три яйца с двойными желтками. Когда он разбил четвертое яйцо, в нем оказалось четыре желтка.

Мужчина в полной мере осознал невероятность этого совпадения лишь после того, как поискал информацию о яйцах с несколькими желтками в интернете. По данным Британской службы информации о яйцах, шанс найти двойной желток в одном яйце — один из тысячи, а найти яйцо с четырьмя желтками — один на 11 миллиардов.

Все необычные яйца, которые нашел Талли, предположительно, снесла одна курица. Еще два яйца в упаковке из шести яиц оказались нормальными, но с очень маленькими желтками.

Мужчина решил воспользоваться своей удачливостью и купил лотерейный билет, но ничего не выиграл. Это его расстроило, но на всякий случай он продолжает играть в лотерею.