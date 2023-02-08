Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+9° в 
USD 70.89EUR 75.91
Войти в почту
48 минут назад

Мужчина нашел десять желтков в четырех яйцах

Lenta.ruиещё 1

Житель британского города Шеффилд, графство Саут-Йоркшир, разбил четыре яйца во время приготовления завтрака и нашел в них десять желтков. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина нашел десять желтков в четырех яйцах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

26-летний медбрат Крис Талли готовил завтрак и обнаружил три яйца с двойными желтками. Когда он разбил четвертое яйцо, в нем оказалось четыре желтка.

Мужчина в полной мере осознал невероятность этого совпадения лишь после того, как поискал информацию о яйцах с несколькими желтками в интернете. По данным Британской службы информации о яйцах, шанс найти двойной желток в одном яйце — один из тысячи, а найти яйцо с четырьмя желтками — один на 11 миллиардов.

Все необычные яйца, которые нашел Талли, предположительно, снесла одна курица. Еще два яйца в упаковке из шести яиц оказались нормальными, но с очень маленькими желтками.

Мужчина решил воспользоваться своей удачливостью и купил лотерейный билет, но ничего не выиграл. Это его расстроило, но на всякий случай он продолжает играть в лотерею.

Ранее сообщалось, что пользовательница TikTok раскрыла простой способ приготовить яйцо без использования духовки и сковороды. Она смазала бумажную тарелку маслом и разбила на нее яйцо, после чего накрыла яйцо другой бумажной тарелкой и на 50 секунд поставила в микроволновку.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители