Зачем ферментировать продукты и что убивает наш ЖКТ

Тем не менее, несмотря на всю кажущуюся пользу ферментированных продуктов, к их потреблению надо подходить с умом и вооружившись некоторыми знаниями. И если по объективным причинам, по состоянию здоровья, вам не показано красное мясо в рационе, то от того, что оно будет ферментированным, красным мясом оно быть не перестанет. То же самое со знакомым всем ферментированным алкоголем – пивом или вином. От самого процесса ферментации они не превратятся в полезную воду, так что не рассчитывайте, что любой ферментированный продукт – это всегда палочка-выручалочка для ЖКТ и иммунитета.



Ирина Никулина Врач-терапевт, нутрициолог. Действующий член и сертифицированный консультант CSNN (Канадской школы по натуральному питанию). Заведующая кафедрой "Интегративные технологии здоровья" Академии социальных технологий.