Зачем ферментировать продукты и что убивает наш ЖКТ

Ферментированные продукты были пищей наших древнейших предков. Они питались ферментированным мясом, хлебом, овощами и молочными продуктами, так как кислая среда позволяла продлить срок годности продуктов и иногда даже улучшить их вкус и текстуру.
Ферментация – это брожение, изменение химического состава продукта при перекрытии ему доступа к кислороду. Когда бактерии, дрожжи и плесень превращают крахмалы и сахара в пище в молочную кислоту, спирт или, к примеру, углекислый газ – это и есть процесс ферментации. Проще говоря, это процесс обогащения продукта живыми пробиотическими бактериями в результате сквашивания. Всем нам хорошо известна приготовленные именно этим способом квашеная капуста, соленые огурцы, йогурт, кефир, сыр, квас. Множество вариаций на тему ферментации можно найти в любой кухне мира. Такте продукты богаты живыми бактериями, витаминами, энзимами и органическими кислотами.
Ирина НикулинаВрач-терапевт, нутрициолог. Действующий член и сертифицированный консультант CSNN (Канадской школы по натуральному питанию). Заведующая кафедрой "Интегративные технологии здоровья" Академии социальных технологий.
Существует мнение, что ферментированная еда – это суперфуд, способный восстанавливать правильную работу ЖКТ, поддерживать иммунитет и даже когнитивные функции. По словам нутрициолога, ферментированная пища, действительно, богата пробиотиками и бактериями, которые поддерживают популяцию полезных микроорганизмов в кишечнике.
Тем не менее, несмотря на всю кажущуюся пользу ферментированных продуктов, к их потреблению надо подходить с умом и вооружившись некоторыми знаниями. И если по объективным причинам, по состоянию здоровья, вам не показано красное мясо в рационе, то от того, что оно будет ферментированным, красным мясом оно быть не перестанет. То же самое со знакомым всем ферментированным алкоголем – пивом или вином. От самого процесса ферментации они не превратятся в полезную воду, так что не рассчитывайте, что любой ферментированный продукт – это всегда палочка-выручалочка для ЖКТ и иммунитета.
Ирина НикулинаВрач-терапевт, нутрициолог. Действующий член и сертифицированный консультант CSNN (Канадской школы по натуральному питанию). Заведующая кафедрой "Интегративные технологии здоровья" Академии социальных технологий.
Ферментацию еще иногда называют «искусственным пищеварением». В процессе брожения ферментированная пища частично распадается, и ЖКТ прилагает меньше усилий, чтобы переварить ее.
Пробиотические продукты в этом смысле – лидеры по количеству пользы для микробиома кишечника. К таким комплиментарным продуктам относятся кисломолочные продукты (простокваша, кефир), квашеная капуста, комбуча, выдержанный сыр, кимчи и многое другое. Правда, принимать пробиотики можно не только в «живом» виде, но и в удобной для вас повседневной форме – например, в растворимых порошках или капсулах. Врач посоветует вам, как выбрать те, которые содержат достаточную концентрацию микроорганизмов, их правильный тип и форму, которая позволит доставить полезные бактерии неповрежденными желудочным соком до дальних отделов кишечника.
Ирина НикулинаВрач-терапевт, нутрициолог. Действующий член и сертифицированный консультант CSNN (Канадской школы по натуральному питанию). Заведующая кафедрой "Интегративные технологии здоровья" Академии социальных технологий.
Чтобы сохранить баланс ЖКТ, медик призвала соблюдать и другие факторы – прежде всего, надо быть внимательными к процессу приема лекарств. Так, прием антибиотиков способен «убить» всю пользу от приема ферментированной пищи, так как вместе с патогенными бактериями, антибиотики убивают и полезную для нас микрофлору.
Если вы комплексно следите за здоровьем ЖКТ, в рутинных ситуациях отдавайте предпочтение натуральным препаратам, не травмирующим тонко настраиваемые системы организма. Таким образом, нужно не только «засеивать» наш кишечник полезными бактериями, но и создавать в нем условия для их жизни: избегать ряда лекарств, злоупотреблять алкоголем, трансформированной пищей, потреблять достаточное количество овощей и фруктов, которые содержат клетчатку - источник питания для нашей микрофлоры.
Ирина НикулинаВрач-терапевт, нутрициолог. Действующий член и сертифицированный консультант CSNN (Канадской школы по натуральному питанию). Заведующая кафедрой "Интегративные технологии здоровья" Академии социальных технологий.