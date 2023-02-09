Эндокринолог назвала репу продуктом для антивозрастной терапии

По словам эксперта, в репе содержится витамин С, который является антиоксидантом и антигипоксантом. Эти компоненты играют важную роль в выводе свободных радикалов и борются со старением.

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Репа богата кальцием, железом и серой, рассказала Лазуренко в беседе с «Москвой 24». Железо и сера участвуют во многих биохимических процессах в организме человека. Сера необходима для активного долголетия, а железо стимулирует работу щитовидной железы.

Также в репе есть глюкорафанин. Это вещество защищает клетки от рака. Оно препятствует мутированному разрастанию и незапрограммированной гибели клеток.