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3 часа назад

Эндокринолог Лазуренко назвала репу продуктом для антивозрастной терапии

runews24.ruиещё 2

По словам эксперта, в репе содержится витамин С, который является антиоксидантом и антигипоксантом. Эти компоненты играют важную роль в выводе свободных радикалов и борются со старением.

Эндокринолог назвала репу продуктом для антивозрастной терапии
Фото: unsplash.comunsplash.com

Репа богата кальцием, железом и серой, рассказала Лазуренко в беседе с «Москвой 24». Железо и сера участвуют во многих биохимических процессах в организме человека. Сера необходима для активного долголетия, а железо стимулирует работу щитовидной железы.

Также в репе есть глюкорафанин. Это вещество защищает клетки от рака. Оно препятствует мутированному разрастанию и незапрограммированной гибели клеток.

Эксперт предостерегла людей, у которых проблемы с ЖКТ есть репу в сыром виде. Лучше употреблять корнеплод в термически обработанном виде.

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