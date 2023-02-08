Что будет, если есть яйца каждый день женщине: польза и вред яиц

Рассказываем о выводах и приводим комментарий эксперта.

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По рекомендациям специалистов я сдала анализ, результаты которого выявили недостаток фосфора. Мне посоветовали съедать по два яйца каждый день. Вещество из аптечных препаратов, по словам врача, в моём случае усваивалось бы хуже.

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Я выполняла рекомендации в течение шести месяцев. Стоит сказать, что раньше никогда не была большой любительницей яиц — ела их от силы пару раз в месяц. Но чего не сделаешь ради заботы о здоровье…

Мой день начинался с куриного яйца всмятку, им же и заканчивался. Ранки в уголках рта и не думали исчезать, но примерно через две недели я заметила, что мои ногти стали чуть прочнее. Воодушевившись, я продолжила эксперимент.

Через месяц-полтора я столкнулась с первыми трудностями: меня начал раздражать запах яичного белка. Диета была отрегулирована: я начала делать омлет, добавляя туда то перец, то томаты, то ветчину, чтобы улучшить аромат еды.

Это не очень помогало, но уголки рта понемногу начали заживать, поэтому я пересиливала себя и по-прежнему съедала два яйца в день.

Четвёртый месяц такого режима питания был самым тяжёлым. Мне надоели яйца всмятку, яичница и омлет. Вид и запах продукта, сваренного вкрутую, и вовсе вызывали тошноту. Хотела бросить эксперимент, но боялась, что тогда исчезнут его результаты. А они были!

Ранки в уголках рта зажили, улучшилось состояние волос (они стали блестеть и выглядели более здоровыми), а ещё меня стало меньше тянуть на вредную еду: сухарики, попкорн, арахис с разными вкусовыми добавками. Возможно, тяга к нездоровой пище была вызвана тем, что организму чего-то не хватало.

Через полгода я завершила эксперимент. Потом, правда, месяца два не могла даже смотреть на яйца, но, когда этот период прошёл, я снова включила их в рацион. Сейчас ем их пару раз в неделю, мне достаточно. И в целом я стала больше следить за своим питанием, чтобы оно было сбалансированным.

Мнение врача

Трещины проявляются при стафилококке, повышении активности герпеса в организме, при стрессе и приёме некоторых лекарственных препаратов. Но также могут быть и симптомом дефицита нутриентов. Для того чтобы понять, каких именно, проводятся дополнительные исследования.

Теперь о том, что касается яиц. Долгое время они считались продуктом, от обилия которого может повышаться уровень холестерина. Сегодня мы знаем, что это не так, но всё ещё не допускаем того, чтобы яйца появлялись в рационе чаще, чем два-три раза в неделю.

Почему? В яичном белке много незаменимых аминокислот, но также он содержит овомукоид – аллерген. Его переизбыток нередко вызывает кожные болезни у детей, а у взрослых может провоцировать скрытую гиперчувствительность и воспаление.

В целом нормы потребления яиц в день очень разнятся. Например, взрослый мужчина может съедать и по пять-шесть штук, если у него нормальная переносимость этого продукта. Только индивидуальной реакцией и рекомендациями врача определяется то, можно ли употреблять яйца и в каком количестве.