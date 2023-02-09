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1 час назад

Пять продуктов с "пустыми" калориями, из-за которых вы толстеете

Ferra.ruиещё 1

Существуют продукты, которых при похудении нужно избегать всеми силами. Иначе они просто сведут на нет весь ваш прогресс в избавлении от лишних килограммов.

Пять продуктов с "пустыми" калориями, из-за которых вы толстеете
Фото: FerraFerra
The Nutrition Twins Тэмми Лакатос Шамес и Лисси Лакатос, зарегистрированные диетологи, персональные тренеры и ведущие эксперты по здоровому образу жизни, перечислили пять худших продуктов, наполненных «пустыми» калориями. Из-за них вы будете только быстрее набирать вес.
  1. Безалкогольные сладкие напитки, спортивные напитки, энергетики. Они приятны на вкус, но в них безумно много сахара и нет никаких питательных веществ. В результате после их употребления сначала резко повышается уровень сахара в крови и энергии, а затем так же быстро и резко снижается. Вместо этих напитков лучше возьмите воду, чай или сельтерскую воду с лимоном или лаймом.
  2. Выпечка. В печенье, выпечке, тортах, пончиках содержится много сахара, соли, очищенных злаков и насыщенных жиров, которые закупоривают артерии. Все перечисленные продукты могут вызвать воспаление, из-за которого тяжело похудеть и гораздо проще набрать вес.
  3. Мясо: колбаса, бекон, хот-доги. Такое мясо богато насыщенными жирами: как правило, нитратами. Эти вещества закупоривают артерии и приводят к развитию воспаления. Вместо мяса отдайте предпочтение жирной рыбе, такой как лосось, сельдь.
  4. Картофель фри. Он вызывает воспаление и совсем не содержит клетчатки. К тому же солёные и жирные закуски способствуют тому, что человек хочет их есть ещё и ещё. Если вы хотите съесть блюдо из картошки, то выберите лучше запечённую картофелину с кожурой: она, наоборот, уменьшит воспаление.
  5. Алкоголь. Он высококалориен, ускоряет появление чувства голода, а также заставляет вас меньше думать о том, что вы едите.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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